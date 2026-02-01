Αθλητικά

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Πανό με στίχους του ΛΕΞ για τις νεκρές γυναίκες στη Βιολάντα

Μήνυμα για την τραγωδία στα Τρίκαλα από τους οπαδούς της ΑΕΚ
Το πανό
Το πανό για την Βιολάντα στο γήπεδο της ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena για την 19η αγωνιστική της Super League και οι οπαδοί της δεν ξέχασαν την τραγωδία με τις 5 νεκρές γυναίκες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Στις 26 Ιανουαρίου 2026, πέντε γυναίκες εργαζόμενες στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, έχασα με τραγικό τρόπο τη ζωή τους και οι οπαδοί της ΑΕΚ ανάρτησαν πανό με στίχους του ΛΕΞ για να τις τιμήσουν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Το πανό έγραφε τα εξής: «Αυτό είναι για όλους τους γονείς που κάνουνε τα μαγικά τους και καταφέρουν να παρέχουν στα παιδία τους, ας μη δέχονται ποτέ πως για να βγάλουν τα λεφτά τους κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους».

Το πανό

Το πανό έγραφε επίσης την ημερομηνία και την πόλη της τραγωδίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
88
71
44
41
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo