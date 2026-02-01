ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Πανό με στίχους του ΛΕΞ για τις νεκρές γυναίκες στη Βιολάντα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena για την 19η αγωνιστική της Super League και οι οπαδοί της δεν ξέχασαν την τραγωδία με τις 5 νεκρές γυναίκες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Στις 26 Ιανουαρίου 2026, πέντε γυναίκες εργαζόμενες στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, έχασα με τραγικό τρόπο τη ζωή τους και οι οπαδοί της ΑΕΚ ανάρτησαν πανό με στίχους του ΛΕΞ για να τις τιμήσουν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Το πανό έγραφε τα εξής: «Αυτό είναι για όλους τους γονείς που κάνουνε τα μαγικά τους και καταφέρουν να παρέχουν στα παιδία τους, ας μη δέχονται ποτέ πως για να βγάλουν τα λεφτά τους κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους».

Το πανό έγραφε επίσης την ημερομηνία και την πόλη της τραγωδίας.