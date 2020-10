ΑΕΚ: Ορίστηκε ο εξ’ αναβολής αγώνας της Ένωσης για το Basketball Champions League (pic)

H διοργανώτρια αρχή του Basketball Champions League ανακοίνωσε την ημερομηνία στην οποία θα διεξαχθεί το εξ’ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής των ομίλων μεταξύ ΑΕΚ και Τσμόκι Μινσκ.

O εξ αναβολής αγώνας της 1ης αγωνιστικής του Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Τσμόκι Μινσκ ορίστηκε για τις 11 Νοεμβρίου (19:30), στο ΟΑΚΑ. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 21 Οκτωβρίου, αλλά η ομάδα της Λευκορωσίας αντιμετώπιζε πρόβλημα μετάβασης στην Αθήνα λόγω κορονοϊού. Συνεπώς αποφασίστηκε να διεξαχθεί στο μεσοδιάστημα της 2ης και της 3ης αγωνιστικής του BCL, όπου η Ένωση θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Χάποελ Χολόν (04/11) και Σολέ (17/11) εντός και εκτός έδρας, αντίστοιχα.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε ο εξ αναβολής αγώνας Χαποέλ Χολόν(Ισραήλ)-Τόφας (Τουρκία) θα διεξαχθεί στις 10 Νοεμβρίου (19:00), ενώ στις 18 Νοεμβρίου (19:30) θα λάβει χώρα η εξ αναβολής αναμέτρηση Μπούργκος (Ισπανία)-Μπρίντιζι (Ιταλία).

🚨 The previously postponed games will take place on the following dates:



(November 10)@CB_officiel – Hapoel Holon: 18:00 CET@TofasSporKulubu – @basketnymburk: 18:00 CET



(November 11)@AEKBCgr – @TsmokiMinsk: 18:30 CET



(November 18)@SanPabloBurgos – @HappycasaNBB: 18:30 CET pic.twitter.com/OUL6JgnWj6