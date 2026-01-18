ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 τελικό: «Περίπατος» με Γιόβιτς στην OPAP Arena

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, στη Νέα Φιλαδέλφεια, “βάφτηκε” κιτρινόμαυρο, με τον Λούκα Γιόβιτς να βάζει 4 γκολ και να δίνει τη νίκη στην Ένωση (4-0).
Και ο Γιόβιτς εκτός. Ανεπανάληπτο standing ovation για τον απόλυτο δήμιο του Παναθηναϊκού. Ο Μάνταλος στη θέση του.
Ο Ρότα αποχωρεί και αποθεώνεται. Στη θέση του ο Γκεοργκίεφ που κάνει ντεμπούτο.
Ο Σφιντέρσκι και ο Κυριακόπουλος, αντί Κώτσιρα και Πελίστρι
Ο Ρότα με εξαιρετική ενέργεια, ντρίμπλαρε και πάτησε στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μοίρασε στα αριστερά και ο Σέρβος επιθετικός πέτυχε το τέταρτο γκολ του.
καλό ματς από το Σέρβο μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ
Ατομική προσπάθεια του Πελίστρι και σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, η μπάλα κοντραρε και πέρασε κόρνερ
Τσεριν και Γεντβάι έξω, Σάντες και Πάλμερ-Μπράουν μέσα
Εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, πρώτη κεφαλιά από τον Ρέλβας, η μπάλα χτύπησε στον Πινέδα και με βολ πλανέ ο Σέρβος φορ σκόραρε
Έξω Βάργκα και Λιούμπιτσιτς, μέσα ο Ζοάο Μάριο και ο Κοϊτά
Συνεχίζεται το ματς
Φοβήθηκε για χτύπημα στο κεφάλι του παίκτη του Παναθηναϊκού
Ο διαιτητής σταμάτησε μθια επίθεση της ΑΕΚ επειδή είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Γεντβάι, στην περιοχή της Ένωσης, από την προσπάθεια που έκαναν οι "πράσινοι"
ο Παναθηναϊκός θα ρίξει στο ματς τον Παντελίδη
Επιστρέφουν οι ομλαδες στον αγωνιστικό χώρο
Φωνάζουν για κάρτα οι παίκτες της ΑΕΚ, σε φάουλ στον Βάργκα, στο χώρο του κέντρου
Η ΑΕΚ κατάφερε να μπλοκάρει τον Τετέι στο πρώτο ημίχρονο
Εκτέλεση κόρνερ για την ΑΕΚ, κεφαλια του Ρέλβας, ο Γιόβιτς δεν μπόρεσε να μπει στη φάση με προβολή και να απειλήσει
Ο Μπακασέτας έπιασε το σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασε από πόδια τριών παικτών της ΑΕΚ αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε
Σωστή η απόφαση του επόπτη -Οφσάιντ ο Λιούμπιτσιτς στην κεφαλιά πάσα που πήρε
Οφσάιντ υπέρ του Παναθηναϊκού σε φάση που στη συνέχειά η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι
Πλασέ του Τσέριν από την αριστερή γωνία της περιοχής της ΑΕΚ, η μπάλα πάνω στον Στρακόσα
Πιέζει ο Παναθηναϊκός πλέον
Σέντρα του Λιούμπιτσιτς από δεξιά με το αριστερό πόδι, ο Γιόβιτς πετάχτηκε στο ύψος του πρώτου δοκαριού, έκανε την προβοκή και άνοιξε το σκορ
Υπέροχη σέντρα του Τσιριβέγια στο δεύτερο δοκάρι και εκπληκτική παρέμβαση του Ρότα με το στήθος - Μπλόκαρε ο Στρακόσα
Η Ένωση αναπτύχθηκε από τα αριστερά, ο Πήλιος έβγαλε τη σέντρα, ο Λιούμπιτσιτς προσππαθησε για την πάσα με κεφαλιά, αλλά η μπάλα πήγε σε αντίπαλο. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Πινέδα έπιασε κακό σουτ
Οι γηπεδούχοι συνδιάστηκαν καλά, φτάνοντας έξω από την περιοχή του οΛαφόν, ο Λιούμπιτσιτς έπιασε το σουτ, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Κακό σουτ του Λαφόν από την αριστερή γωνία της μεγάλης περιοχής της ΑΕκ και με το δεξί πόδι, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ
Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Για ένα ακκόμα ματς, οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα στην OPAP Arena
Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)
Βοηθοί: Γιούρε Πραπρότνικ (Σλοβενία), Γκρέγκα Κορντέζ (Σλοβενία)
4ος: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
VAR: Ματέι Γιουγκ (Σλοβενία)
AVAR: Ντένις Χαλιλοβιτς (Σλοβενία)
Η παράδοση στα ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Σε 76 αγώνες
32 νίκες της ΑΕΚ
20 ισοπαλίες
24 νίκες Παναθηναϊκού
ΓΚΟΛ: 88-75
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Πελίστρι, Ζαρουρί, Τετέι
Στον πάγκο οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κατρής, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Παντελίδης, Μπόκος, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς.
Αλλαγές και από τον Ραφα Μαρτίνεθ στον Παναθηναϊκό. Στη θέση του Ίνγκασον, ο Ισπανός προπονητής έβαλε τον Γέντβαϊ, ενώ τις θέσεις των Μπόκου, Παντελίδη και Σβιντέρσκι πήραν οι Τσέριν, Πελίστρι και Ζαρουρί
Για πρώτη φορά βασικός ο Βάργκα
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.
Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την AEK με δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς στην κορυφή, ενώ προχώρησε και σε μια έκπληξη με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Ζίνι είναι στον πάγκο των κιτρινόμαυρων
Οι δυο προπονητές έχουν ανακοινώσει τις ενδεκάδες των ομάδων
Αυτή τη στιγμή το κάνουν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού
οι παίκτες της ΑΕΚ ολοκλήρωσαν πριν από λίγο την προθέρμανσή τους
Ο Λεβαδειακός παίζει αύριο στην έδρα του Παναιτωλικού
Το «τριφύλλι» έχει 25 βαθμούς -έχοντας και ματς λιγότερο- και θέλει να μειώσει τη διαφορά από τον 5ο Λεβαδειακό, προκειμένου να βρεθεί στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος στα playoffs
Ο Ολυμπιακός πήρε αναβολή στο ματς της συγκεκριμένης αγωνιστικής, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ο ΠΑΟΚ νικάει με 3-0 τον ΟΦΗ στην Τούμπα -με το ματς να είναι στο 81’- και πλέον η Ένωση καλείται να πάρει το «τρίποντο» για να διατηρήσει την ισοβαθμία της με το «δικέφαλο του Βορρά» και να προσπεράσει -με ματς περισσότερο- τους Πειραιώτες
H ΑΕΚ έχει 38 βαθμούς και δεν θέλει να χάσει άλλο «έδαφος» προς την κορυφή, αφού προέρχεται από γκέλα στην έδρα του Άρη, που την έριξε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
Μαζί μας θα παρακολουθήσετε το ντέρμπι ΑΕK -Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Super League