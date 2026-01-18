Αθλητικά

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 τελικό: «Περίπατος» με Γιόβιτς στην OPAP Arena

Λούκα Γιόβιτς στη Λεωφόρο, Λούκα Γιόβιτς και στη OPAP Arena
Super League
17η αγωνιστική
4 - 0
τελικό
Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, στη Νέα Φιλαδέλφεια, “βάφτηκε” κιτρινόμαυρο, με τον Λούκα Γιόβιτς να βάζει 4 γκολ και να δίνει τη νίκη στην Ένωση (4-0).

22:54 | 18.01.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
22:54 | 18.01.2026
MVP ο Λούκα Γιόβιτς, που σημείωσε και τα 4 γκολ της Ένωσης
22:51 | 18.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού με 4-0
22:50 | 18.01.2026
3 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
22:46 | 18.01.2026
22:45 | 18.01.2026

Και ο Γιόβιτς εκτός. Ανεπανάληπτο standing ovation για τον απόλυτο δήμιο του Παναθηναϊκού. Ο Μάνταλος στη θέση του.

22:45 | 18.01.2026
83'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

Ο Ρότα αποχωρεί και αποθεώνεται. Στη θέση του ο Γκεοργκίεφ που κάνει ντεμπούτο.

22:45 | 18.01.2026
81'
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό

 Ο Σφιντέρσκι και ο Κυριακόπουλος, αντί Κώτσιρα και Πελίστρι

22:39 | 18.01.2026
80'
Διπλή χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ
22:35 | 18.01.2026
79'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 4-0. Μη ρωτάτε ποιος ο Γιόβιτς

Ο Ρότα με εξαιρετική ενέργεια, ντρίμπλαρε και πάτησε στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μοίρασε στα αριστερά και ο Σέρβος επιθετικός πέτυχε το τέταρτο γκολ του.

22:34 | 18.01.2026
74'
Αλλαγή για την ΑΕΚ. ο Ζίνι στη θέση του Γκατσίνοβιτς

καλό ματς από το Σέρβο μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ

22:28 | 18.01.2026
73'
καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό

 Ατομική προσπάθεια του Πελίστρι και σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, η μπάλα κοντραρε και πέρασε κόρνερ

22:27 | 18.01.2026
67'
Διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Τσεριν και Γεντβάι έξω, Σάντες και Πάλμερ-Μπράουν μέσα

22:20 | 18.01.2026
65'
ΔΟΚΑΡΙ και αμέσως μετά ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 3-0 με τον Γιόβιτς
22:17 | 18.01.2026
57'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 2-0. Και πάλι ο Λούκα Γιόβιτς

Εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, πρώτη κεφαλιά από τον Ρέλβας, η μπάλα χτύπησε στον Πινέδα και με βολ πλανέ ο Σέρβος φορ σκόραρε

22:14 | 18.01.2026
55'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

Έξω Βάργκα και Λιούμπιτσιτς, μέσα ο Ζοάο Μάριο και ο Κοϊτά

22:14 | 18.01.2026

Συνεχίζεται το ματς

22:13 | 18.01.2026

Φοβήθηκε για χτύπημα στο κεφάλι του παίκτη του Παναθηναϊκού

22:06 | 18.01.2026
52'

Ο διαιτητής σταμάτησε μθια επίθεση της ΑΕΚ επειδή είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Γεντβάι, στην περιοχή της Ένωσης, από την προσπάθεια που έκαναν οι "πράσινοι"

22:06 | 18.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:05 | 18.01.2026
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ο Παντελίδης στη θέση του Ζαρουρί
22:04 | 18.01.2026

ο Παναθηναϊκός θα ρίξει στο ματς τον Παντελίδη

22:04 | 18.01.2026

Επιστρέφουν οι ομλαδες στον αγωνιστικό χώρο

21:56 | 18.01.2026
21:47 | 18.01.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στην OPAP Arena
21:46 | 18.01.2026

Φωνάζουν για κάρτα οι παίκτες της ΑΕΚ, σε φάουλ στον Βάργκα, στο χώρο του κέντρου

21:45 | 18.01.2026

Η ΑΕΚ κατάφερε να μπλοκάρει τον Τετέι στο πρώτο ημίχρονο

21:45 | 18.01.2026
2 λεπτά έξτρα χρόνος
21:41 | 18.01.2026
21:37 | 18.01.2026
40'

Εκτέλεση κόρνερ για την ΑΕΚ, κεφαλια του Ρέλβας, ο Γιόβιτς δεν μπόρεσε να μπει στη φάση με προβολή και να απειλήσει

21:36 | 18.01.2026
21:30 | 18.01.2026
21:27 | 18.01.2026
30'
ΔΟΚΑΡΙ για την ΑΕΚ σε σέντρα - σουτ του Γκατσίνοβιτς, από αριστερά
21:25 | 18.01.2026
26'
Πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο ματς

Ο Μπακασέτας έπιασε το σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασε από πόδια τριών παικτών της ΑΕΚ αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε

21:25 | 18.01.2026

Σωστή η απόφαση του επόπτη -Οφσάιντ ο Λιούμπιτσιτς στην κεφαλιά πάσα που πήρε

21:21 | 18.01.2026

Οφσάιντ υπέρ του Παναθηναϊκού σε φάση που στη συνέχειά η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι

21:20 | 18.01.2026
21'

Πλασέ του Τσέριν από την αριστερή γωνία της περιοχής της ΑΕΚ, η μπάλα πάνω στον Στρακόσα

21:20 | 18.01.2026
21'

Πιέζει ο Παναθηναϊκός πλέον

21:17 | 18.01.2026
21:11 | 18.01.2026
15'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ με τον Γιόβιτς, 1-0

Σέντρα του Λιούμπιτσιτς από δεξιά με το αριστερό πόδι, ο Γιόβιτς πετάχτηκε στο ύψος του πρώτου δοκαριού, έκανε την προβοκή και άνοιξε το σκορ

21:10 | 18.01.2026
11'

Υπέροχη σέντρα του Τσιριβέγια στο δεύτερο δοκάρι και εκπληκτική παρέμβαση του Ρότα με το στήθος - Μπλόκαρε ο Στρακόσα

21:04 | 18.01.2026
10'

Η Ένωση αναπτύχθηκε από τα αριστερά, ο Πήλιος έβγαλε τη σέντρα, ο Λιούμπιτσιτς προσππαθησε για την πάσα με κεφαλιά, αλλά η μπάλα πήγε σε αντίπαλο. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Πινέδα έπιασε κακό σουτ

21:02 | 18.01.2026
3'
Πρώτη σημαντική στιγμή για την ΑΕΚ

Οι γηπεδούχοι συνδιάστηκαν καλά, φτάνοντας έξω από την περιοχή του οΛαφόν, ο Λιούμπιτσιτς έπιασε το σουτ, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

21:00 | 18.01.2026
2'

Κακό σουτ του Λαφόν από την αριστερή γωνία της μεγάλης περιοχής της ΑΕκ και με το δεξί πόδι, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ

20:58 | 18.01.2026
"Σέντρα" στο ντερμπι
20:56 | 18.01.2026

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα

20:50 | 18.01.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:46 | 18.01.2026
20:45 | 18.01.2026

Για ένα ακκόμα ματς, οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα στην OPAP Arena

20:45 | 18.01.2026

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)

Βοηθοί: Γιούρε Πραπρότνικ (Σλοβενία), Γκρέγκα Κορντέζ (Σλοβενία)

4ος: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

VAR: Ματέι Γιουγκ (Σλοβενία)

AVAR: Ντένις Χαλιλοβιτς (Σλοβενία)

20:45 | 18.01.2026

Η παράδοση στα ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Σε 76 αγώνες

32 νίκες της ΑΕΚ

20 ισοπαλίες

24 νίκες Παναθηναϊκού

ΓΚΟΛ: 88-75

20:44 | 18.01.2026
20:44 | 18.01.2026

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Πελίστρι, Ζαρουρί, Τετέι

Στον πάγκο οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κατρής, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Παντελίδης, Μπόκος, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς.

20:44 | 18.01.2026

Αλλαγές και από τον Ραφα Μαρτίνεθ στον Παναθηναϊκό. Στη θέση του Ίνγκασον, ο Ισπανός προπονητής έβαλε τον Γέντβαϊ, ενώ τις θέσεις των Μπόκου, Παντελίδη και Σβιντέρσκι πήραν οι Τσέριν, Πελίστρι και Ζαρουρί

20:44 | 18.01.2026
20:44 | 18.01.2026

Για πρώτη φορά βασικός ο Βάργκα

20:43 | 18.01.2026

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

20:43 | 18.01.2026

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την AEK με δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς στην κορυφή, ενώ προχώρησε και σε μια έκπληξη με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Ζίνι είναι στον πάγκο των κιτρινόμαυρων

20:43 | 18.01.2026

Οι δυο προπονητές έχουν ανακοινώσει τις ενδεκάδες των ομάδων

20:43 | 18.01.2026

Αυτή τη στιγμή το κάνουν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού

20:42 | 18.01.2026

οι παίκτες της ΑΕΚ ολοκλήρωσαν πριν από λίγο την προθέρμανσή τους

20:41 | 18.01.2026

Ο Λεβαδειακός παίζει αύριο στην έδρα του Παναιτωλικού

20:41 | 18.01.2026

Το «τριφύλλι» έχει 25 βαθμούς -έχοντας και ματς λιγότερο- και θέλει να μειώσει τη διαφορά από τον 5ο Λεβαδειακό, προκειμένου να βρεθεί στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος στα playoffs

20:40 | 18.01.2026

Ο Ολυμπιακός πήρε αναβολή στο ματς της συγκεκριμένης αγωνιστικής, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ο ΠΑΟΚ νικάει με 3-0 τον ΟΦΗ στην Τούμπα -με το ματς να είναι στο 81’- και πλέον η Ένωση καλείται να πάρει το «τρίποντο» για να διατηρήσει την ισοβαθμία της με το «δικέφαλο του Βορρά» και να προσπεράσει -με ματς περισσότερο- τους Πειραιώτες

20:39 | 18.01.2026

H ΑΕΚ έχει 38 βαθμούς και δεν θέλει να χάσει άλλο «έδαφος» προς την κορυφή, αφού προέρχεται από γκέλα στην έδρα του Άρη, που την έριξε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα

20:38 | 18.01.2026

Μαζί μας θα παρακολουθήσετε το ντέρμπι ΑΕK -Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Super League

20:38 | 18.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
