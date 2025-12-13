ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Ισοπεδωτικοί οι «πράσινοι» πάτησαν με «κατοστάρα» την Ένωση στην GBL

Μετά από τη νέα ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός ξέσπασε στην ΑΕΚ για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League και πήρε μία επιβλητική νίκη με 101-63 στη Sunel Arena.

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε από την αρχή περισσότερο χρόνο σε Τολιόπουλο και Ρογκαβόπουλο, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να “αρπάζουν” την ευκαιρία και να “πυροβολούν” την ΑΕΚ, για να οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό σε ένα… τρομακτικό πρώτο ημίχρονο με 12/17 τρίποντα και +27 απέναντι στην Ένωση, στο ντέρμπι της Greek Basketball League.

Μετά την ανάπαυλα η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε προσωρινά το σκορ, αλλά ο Παναθηναϊκό πάτησε ξανά το… γκάζι στο φινάλε και έφθασε σε “κατοστάρα”, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στο +38 υπέρ του.

Ο Ρογκαβόπουλος ήταν… άχαστος με 5/5 τρίποντα και ηγήθηκε της επίθεσης του “τριφυλλιού” με 19 πόντους, ενώ 17 πόντους με 9 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Γιούρτσεβεν, με τον Τολιόπουλο να μένει στους 14 πόντους με 3/6 τρίποντα. Διψήφιος ήταν και ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό με 13 πόντους και 8 ασίστ. Το “πάλεψε” για την ΑΕΚ ο Σίλβα με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 16 πόντους είχε ο Μπάρτλεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 50-83, 63-101

Τα στατιστικά των παικτών

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 10 (2/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/4 βολές), Φλιώνης, Μπάρτλι 16 (2/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα), Αρμς 6 (3/8 σουτ), Σίλβα 19 (4/7 δίποντα, 11/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Σκορδίλης, Κλαβέλ 1 (0/5 σουτ), Κατσίβελης 4, Λεκαβίτσιους 7 (3/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Πετσάρσκι

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 19 (5/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Γκραντ 13 (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ναν 9 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Φαρίντ 4, Μήτογλου 9 (4/7 δίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σορτς 6 (3/4 δίποντα), Καλαϊτζάκης 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 2 (6 ασίστ σε 7:15), Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος 14 (1/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/3 βολές), Ερνανγκόμεθ 3 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 17 (6/8 δίποντα, 5/5 βολές, 9 ριμπάουντ)