ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Ο Σλοβένος Ράντε Ομπρένοβιτς θα διευθύνει το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Super League

Το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena (18/01/26, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) κυριαρχεί των αναμετρήσεων της 17ης αγωνιστικής της Super League με τον Σλοβένο Ράντε Ομπρένοβιτς να είναι ο διαιτητής του αγώνα.
Αυτή θα είναι η πεμπτη φορά που θα σφυρίξει στην Ελλάδα ο Σλοβένος, όμως η πρώτη σε αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.
Ο Ομπρένοβιτς έχει διαιτητεύσει στο παρελθόν σε ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όπου οι πράσινοι είχαν ηττηθεί με 4-2 από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στα περσινά playoffs. Σε παιχνίδι της ΑΕΚ έχει βρεθεί επίσης μία φορά και το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο με 1-1 ενάντια στον ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο της περσινής Super League.
Αναλυτικά οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής της Super League
Πανσερραϊκός – Κηφισιά (17/1, 15:30)
Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)
Βοηθοί: Ιωάννης Μηνουδής (Πιερίας), Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)
4ος Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)
AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
ΑΕΛ Novibet – Άρης (18/1, 17:00)
Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)
Βοηθοί: Βασίλειος Μωυσιάδης (Γρεβενών), Χρήστος Κορώνας (Πειραιώς)
4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσιλάς (Γρεβενών)
VAR: Χρήστος Βέργετης (Αρκαδίας)
AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (19/1, 19:00)
Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής), Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)
4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19/1, 21:00)
Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (ΕΠΟ)
Βοηθοί: Γιούρε Πραπρότνικ (ΕΠΟ), Γκρέγκα Κορντέζ (ΕΠΟ)
4ος Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
VAR: Ματέι Γιουγκ (ΕΠΟ)
AVAR: Ντένις Χαλιλοβιτς (ΕΠΟ)
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (19/1, 18:00)
Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθoί: Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας), Δημήτριος Παγουρτζής (Πειραιώς)
4ος Διαιτητής: Γεώργιος Μπαλαχούτης (Πειραιώς)
VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
AVAR: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
ΝΠΣ Βόλος – Ατρόμητος (19/1, 20:00)
Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Αργύριος Νταβέλας (Μακεδονίας), Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)
4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τικοζόγλου (Μακεδονίας)
VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
AVAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)