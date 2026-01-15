ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Ο Σλοβένος Ράντε Ομπρένοβιτς θα διευθύνει το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Super League

Το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena (18/01/26, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) κυριαρχεί των αναμετρήσεων της 17ης αγωνιστικής της Super League με τον Σλοβένο Ράντε Ομπρένοβιτς να είναι ο διαιτητής του αγώνα.

Αυτή θα είναι η πεμπτη φορά που θα σφυρίξει στην Ελλάδα ο Σλοβένος, όμως η πρώτη σε αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.

Ο Ομπρένοβιτς έχει διαιτητεύσει στο παρελθόν σε ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όπου οι πράσινοι είχαν ηττηθεί με 4-2 από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στα περσινά playoffs. Σε παιχνίδι της ΑΕΚ έχει βρεθεί επίσης μία φορά και το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο με 1-1 ενάντια στον ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο της περσινής Super League.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής της Super League

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (17/1, 15:30)

Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)

Βοηθοί: Ιωάννης Μηνουδής (Πιερίας), Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)

4ος Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

ΑΕΛ Novibet – Άρης (18/1, 17:00)

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)

Βοηθοί: Βασίλειος Μωυσιάδης (Γρεβενών), Χρήστος Κορώνας (Πειραιώς)

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσιλάς (Γρεβενών)

VAR: Χρήστος Βέργετης (Αρκαδίας)

AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)



ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (19/1, 19:00)

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής), Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)

4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19/1, 21:00)

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (ΕΠΟ)

Βοηθοί: Γιούρε Πραπρότνικ (ΕΠΟ), Γκρέγκα Κορντέζ (ΕΠΟ)

4ος Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

VAR: Ματέι Γιουγκ (ΕΠΟ)

AVAR: Ντένις Χαλιλοβιτς (ΕΠΟ)

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (19/1, 18:00)

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθoί: Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας), Δημήτριος Παγουρτζής (Πειραιώς)

4ος Διαιτητής: Γεώργιος Μπαλαχούτης (Πειραιώς)

VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

AVAR: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

ΝΠΣ Βόλος – Ατρόμητος (19/1, 20:00)

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Αργύριος Νταβέλας (Μακεδονίας), Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τικοζόγλου (Μακεδονίας)

VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

AVAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)