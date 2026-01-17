ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Τζούρισιτς οι πράσινοι στο αθηναϊκό ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντερμπί της 17ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στην ΑΕΚ στην OPAP Arena (18/01/26, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1), με τον Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή για τον αγώνα.

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και έκανε θεραπεία με αποτέλεσμα να μένει εκτός από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θεραπεία ακολούθησε και ο Σίριλ Ντέσερς, που θα μείνει για αρκετό καιρό εκτός των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού.

Ο Κάτρης θα είναι στη διάθεση του Μπενίτεθ, λίγο μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του στο «τριφύλλι». Ο Παντελίδης θα είναι και αυτός για πρώτη φορά στην αποστολή των πρασίνων σε παιχνίδι της Super League, μετά το ντεμπούτο του στο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλαδας Betsson κόντρα στον Άρη.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.