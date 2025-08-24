ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0 τελικό: Νικηφόρα εκκίνηση για την Ένωση στη Super League

Η αυλαία της φετινής Super League βρήκε την ΑΕΚ να νικάει με 2-0 Πανσερραϊκό, μέσα στην OPAP Arena, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί την Άντερλεχτ, στη μεγάλη ρεβάνς για τα playoffs Conference League.
Καλό σουτ του Μανζάκι εκτός μεγάης περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ
Προσπάθεια του Κουτέσα από αριστερά και γύρισμα στο όριο της μεγάλης περιοχής, κακό σουτ του Λιούμπισιτς
Ελίασον και Ρότα έξω, Λιούμπισιτς και Οντουμπάτζο μέσα
Ο Κουτέσα στη θέση του Κοϊτά
Η διπλή μεγάλη ευκαιρία του Βίντα
Οι Σερραίοι έφυγαν στην αντεπίθεση, μετά από ένα μπέρδεμα του Πινέδα - στο γύρισμα του Γκριν, η μπάλα στρώθηκε στον Ίβαν, αλλά αυτός δεν κατάφερε να στοχεύσει σωστά.
Ο Πιερό σκόραρε με κεφαλιά ψαράκι αλλά ο επόπτης το ακύρωσε σωστά ως οφσάιντ
Υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης κι έτσι δεν δόθηκε πέναλτι
Συνεχίζεται κανονικά το ματς, μετά και τον έλεγχο του VAR
Υπάρχει έλεγχος VAR για πιθανό πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ - Για μαρκάρισμα στον Μουκουντί, στην ευκαιρία που έχασε
Σέντρα του Ελίασον, εξ επαφής κεφαλιά του Μουκουντί -υπό πίεση- η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ
Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κροάτης αμυντικός έπιασε δυο σουτ, αλλά ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων τα έβγαλε -με δυσκολία- και τα δυο
Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Το 2-0 της ΑΕΚ
Στα σώματα το σουτ του Μάνταλου. Η ΑΕΚ πιέζει τον Πανσερραϊκό και θέλει να φτάσει σε νέο γκολ
Το 1-0 της ΑΕΚ
Απογοητευμένος αποχωρεί ο Ζίνι από τον αγωνιστικό χώρο
ο Μαρίν στη θέση του Ζίνι
Ο Μαρίν σηκώθηκε για να αντικαταστήσει τον Ζίνι
Σουτ του Κοϊτά αρκετά μέτρα εκτός μεγάλης περιοχής, ο τερματοφύλακας των φιλοξενολυμενων έπεσε στη δεξιά του γωνία και έβγαλε δύσκολα σε κόρνερ
Η ΑΕΚ συνεχίζει στο ίδιο τέμπο
Από πολύ ωραία σέντρα του Πενράις, Πιερό και Ζίνι μπερδεύτηκαν λίγο μεταξύ τους, αλλά ο Ανγκολέζος δεν σπατάλησε την ευκαιρία και με όμορφο πλασέ από τη μικρή περιοχή διπλασιάσει τα τέρματα της Ένωσης
ο Ρότα απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύριστα στο πέναλτι, ο Ζίνι έπιασε το πλασέ, αλλά δέχθηκε και το μαρκάρισμα, με την μπάλα να φεύγει ψηλά - Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι
Η μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα
17' Μεγάλη συμμετοχή του Ελίασον στις προσπάθειες της ΑΕΚ
Συρτό γύρισμα του Πενράις από τα αριστερά, ο Ζίνι έκανε το κοντρόλ μέσα στη μικρή περιοχή και στο πρώτο δοκάρι, προσπάθησε να σκοράρει με τακουνάκι, αλλά η μπάλα πήγε στον αντίπαλο τερματοφύλακα και πέρασε κόρνερ
Σέντρα του Ελίασον, ο Μάνταλος πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων
Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Πιερό προσπάθησε να πιάσει το γυριστό σουτ από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα κόντραρε
Από μπαλιά του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, ο Γκριν δέχθηκε την κεφαλιά πάσα από συμπαίκτη,έφυγε απο τον Βίντα στην ταχύτητα, βγήκε φάτσα με τον Στρακόσα σε τετ α τετ, αλλά ο Αλβανός γκολκίπερ με σωτήρια επέμβαση έσωσε την Ένωση
Δεν βγήκε φάση για την ΑΕΚ, μετά τις διαδοχικές σέντρες που βγήκαν
Η ΑΕΚ κυκλοφορεί την μπάλα και ψάχνει την καλή πάσα, προς τα αντίπαλα καρέ. Πιέζει ψηλά ο Πασερραϊκός
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνσ
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Στη σημερινή αναμέτρηση για πρώτη φορά ξεκινούν βασικοί οι Πενράις, Βίντα και Ελίασον
Περίπου 20 φίλοι του Πανσερραϊκού έχουν πάρει θέση σε μέρος της εξέδρας του γηπέδου, όπως ήταν από πριν γνωστό
Δεν είναι ακόμα γεμάτη η OPAP Arena, αλλά οι φίλοι της ΑΕΚ συνεχίζουν να έρχονται στο γήπεδο
"Ζεστό" χειροκρότημα για τον Μάρκο Νίκολιτς, αφού ακούστηκε η 11άδα της ΑΕΚ
Ολοκληρώθηκε το ζέσταμα για τις δυο ομάδες
Σε περίπου 20 λεπτά θα έχουμε "σέντρα" στο ΑΕΚ - Πανσερραϊκός
Στο πρώτο ματς, στις Βρυξέλλες έφερε 1-1 με γκολ του Ελίασον, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς
Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα... βήμα πριν τη League Phase του Conference League και έχει μπροστά της το σημαντικό «εμπόδιο» της Άντερλεχτ
Η σεζόν δεν άρχισε καλά για τον Πανσερραϊκό, καθώς αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Καβάλα για το Κύπελλο, ενώ σε αυτό το ματς αποβλήθηκε ο Μπάτσι
Πριν το περσινό 5-0 στην OPAP Arena, η ομάδα των Σερρών είχε πάρει ισοπαλία 1-1 στην πρεμιέρα της σεζόν 2023/24, ενώ στα δύο εντός έδρας παιχνίδια είχε ισοπαλία 2-2 (από 0-2) και νίκη 1-0
Ο Πανσερραϊκός με πολλές αλλαγές στο ρόστερ και με τον άλλοτε βοηθό του Ραζβάν Λουτσέσκου, Κριστιάνο Μπάτσι, στην τεχνική ηγεσία (απόψε είναι τιμωρημένος) θα προσπαθήσει να συνεχίσει την καλή παράδοση που έχει κόντρα στην Ένωση
Η ΑΕΚ έχει πάρει δυο προκρίσεις στις προκριματικές φάσεις του Conference League και μετά το 1-1 στις Βρυξέλλες, ελπίζει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκό όμιλο μετά από μια αποτυχημένη σεζόν, που ξεκίνησε με τον αποκλεισμό από τη Νόα
Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, να φτάσει σε μια άνετη νίκη και να επιτρέψει στον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει διαχείριση ενόψει της μεγάλης ρεβάνς με την Άντερλεχτ (28.08.2025)
Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)
Α’ Βοηθός: Ιωάννης Μηνούδης (Πιερίας)
Β’ Βοηθός: Χρήστος Ψύλλος (Πιερίας)
4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)
AVAR: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)
Πανσερραϊκός: Τιναγκλίνι, Γκελσασβίλι, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Γκουγιαμέρ, Ομεόνγκα, Γουάγκιου, Γκριν, Ιβάν
Στον πάγκο των φιλοξενούμενων οι: Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Δοϊράνδλης, Ρουμιάντσεβ, Μασκανάκης, Σοφιανός, Μπανσζάκι, Φάλε, Λέο
Θυμίζουμε ότι για την ΑΕΚ δεν υπολογίζονται οι Περέιρα και Γκατσίνοβιτς, ο πρώτος αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον Άρη Λεμεσού, ενώ ο δεύτερος από εκείνο με τους Βέλγους.
Ο Αντινί Μαρσιάλ συνεχίζει να έχει τις ενοχλήσεις, που τον κράτησαν εκτός του ματς τον Βρυξελλών
Ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται εκτός αποστολής, λόγω διαχείρισης από τον προπονητή, όπως είχε πει και ο προπονητής μετά το ματς με την Άντερλεχτ
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Πενράις, Μουκουντί, Βίντα, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζίνι, Ελίασον, Πιερό
Στον πάγκο της ΑΕΚ οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κολιμάτσης, Κουτέσα
Γι’ αυτό και ο Σέρβος προπονητής προχώρησε σε τόσες πολλές αλλαγές, έξι στον συνολικό αριθμό
Η πρεμιέρα της Super League βρίσκει την ΑΕΚ να παίζει απέναντι στον Πανσερραϊκό, μέσα στην OPAP Arena, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί την Άντερλεχτ, στη μεγάλη ρεβάνς για τα playoffs Conference League
Η ΑΕΚ μπορεί να είχε το δικαίωμα να πάρει αναβολή για το ματς αυτό, όμως επέλεξε να μην το ασκήσει για να δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς την ευκαιρία σε ποδοσφαιριστές με λίγα έως καθόλου λεπτά συμμετοχής, να αγωνιστούν
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την πρεμιέρα της φετινής Super League
