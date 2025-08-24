Αθλητικά

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0 τελικό: Νικηφόρα εκκίνηση για την Ένωση στη Super League

Η Ένωση μπήκε με το… δεξί στο πρωτάθλημα
Super League
1η αγωνιστική του πρωταθλήματος
2 - 0
Η αυλαία της φετινής Super League βρήκε την ΑΕΚ να νικάει με 2-0 Πανσερραϊκό, μέσα στην OPAP Arena, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί την Άντερλεχτ, στη μεγάλη ρεβάνς για τα playoffs Conference League.

22:12 | 24.08.2025
22:10 | 24.08.2025
Νίκη για την ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού με 2-0, για την 1η αγωνιστική της Super League
22:08 | 24.08.2025
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
22:08 | 24.08.2025
90+3'
Κίτρινη κάρτα στον Πινέδα
22:06 | 24.08.2025
90+1'

Καλό σουτ του Μανζάκι εκτός μεγάης περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ

22:05 | 24.08.2025
4 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
21:59 | 24.08.2025
89'

Προσπάθεια του Κουτέσα από αριστερά και γύρισμα στο όριο της μεγάλης περιοχής, κακό σουτ του Λιούμπισιτς

21:48 | 24.08.2025
83'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

Ελίασον και Ρότα έξω, Λιούμπισιτς και Οντουμπάτζο μέσα

21:47 | 24.08.2025
21:46 | 24.08.2025
71'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

Ο Κουτέσα στη θέση του Κοϊτά

21:46 | 24.08.2025
21:42 | 24.08.2025
21:39 | 24.08.2025

Η διπλή μεγάλη ευκαιρία του Βίντα

21:36 | 24.08.2025
63'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό

Οι Σερραίοι έφυγαν στην αντεπίθεση,  μετά από ένα μπέρδεμα του Πινέδα - στο γύρισμα του Γκριν, η μπάλα στρώθηκε στον Ίβαν, αλλά αυτός δεν κατάφερε να στοχεύσει σωστά.

21:28 | 24.08.2025
60'

Ο Πιερό σκόραρε με κεφαλιά ψαράκι αλλά ο επόπτης το ακύρωσε σωστά ως οφσάιντ

21:27 | 24.08.2025

Υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης κι έτσι δεν δόθηκε πέναλτι

21:26 | 24.08.2025

Συνεχίζεται κανονικά το ματς, μετά και τον έλεγχο του VAR

21:26 | 24.08.2025

Υπάρχει έλεγχος VAR για πιθανό πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ - Για μαρκάρισμα στον Μουκουντί, στην ευκαιρία που έχασε

21:24 | 24.08.2025
49'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ.

Σέντρα του Ελίασον, εξ επαφής κεφαλιά του Μουκουντί -υπό πίεση- η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ

21:21 | 24.08.2025
47'
Διπλή μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Βίντα

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κροάτης αμυντικός έπιασε δυο σουτ, αλλά ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων τα έβγαλε -με δυσκολία- και τα δυο

21:20 | 24.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:20 | 24.08.2025

Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:00 | 24.08.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:57 | 24.08.2025
4 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
20:55 | 24.08.2025

Το 2-0 της ΑΕΚ

20:54 | 24.08.2025
40'

Στα σώματα το σουτ του Μάνταλου. Η ΑΕΚ πιέζει τον Πανσερραϊκό και θέλει να φτάσει σε νέο γκολ

20:54 | 24.08.2025

Το 1-0 της ΑΕΚ

20:53 | 24.08.2025
39'
Κίτρινη κάρτα για τον Λιάσο
20:50 | 24.08.2025

Απογοητευμένος αποχωρεί ο Ζίνι από τον αγωνιστικό χώρο

20:50 | 24.08.2025
36'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

ο Μαρίν στη θέση του Ζίνι

20:49 | 24.08.2025

Ο Μαρίν σηκώθηκε για να αντικαταστήσει τον Ζίνι

20:49 | 24.08.2025
35'
ο Ζίνι δείχνει να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα - Φαίνεται πως θα γίνει αλλαγή
20:48 | 24.08.2025
33'

Σουτ του Κοϊτά αρκετά μέτρα εκτός μεγάλης περιοχής, ο τερματοφύλακας των φιλοξενολυμενων έπεσε στη δεξιά του γωνία και έβγαλε δύσκολα σε κόρνερ

20:48 | 24.08.2025
34'

Η ΑΕΚ συνεχίζει στο ίδιο τέμπο

20:41 | 24.08.2025
27'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 2-0 με τον Ζίνι

Από πολύ ωραία σέντρα του Πενράις, Πιερό και Ζίνι μπερδεύτηκαν λίγο μεταξύ τους, αλλά ο Ανγκολέζος δεν σπατάλησε την ευκαιρία και με όμορφο πλασέ από τη μικρή περιοχή διπλασιάσει τα τέρματα της Ένωσης

20:37 | 24.08.2025
23'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 1-0 με την εκτέλεση πέναλτι του Μάνταλου
20:36 | 24.08.2025
22'
Πέναλτι για την ΑΕΚ, πάνω στον Πιερό

ο Ρότα απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύριστα στο πέναλτι, ο Ζίνι έπιασε το πλασέ, αλλά δέχθηκε και το μαρκάρισμα, με την μπάλα να φεύγει ψηλά - Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι

20:32 | 24.08.2025

Η μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα

20:31 | 24.08.2025

17' Μεγάλη συμμετοχή του Ελίασον στις προσπάθειες της ΑΕΚ

20:27 | 24.08.2025
13'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Συρτό γύρισμα του Πενράις από τα αριστερά, ο Ζίνι έκανε το κοντρόλ μέσα στη μικρή περιοχή και στο πρώτο δοκάρι, προσπάθησε να σκοράρει με τακουνάκι, αλλά η μπάλα πήγε στον αντίπαλο τερματοφύλακα και πέρασε κόρνερ

20:25 | 24.08.2025
10'
Νέα μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Σέντρα του Ελίασον, ο Μάνταλος πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων

20:21 | 24.08.2025
10'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Πιερό προσπάθησε να πιάσει το γυριστό σουτ από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα κόντραρε

20:19 | 24.08.2025
5'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό, σε τετ-α-τετ

Από μπαλιά του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, ο Γκριν δέχθηκε την κεφαλιά πάσα από συμπαίκτη,έφυγε απο τον Βίντα στην ταχύτητα, βγήκε φάτσα με τον Στρακόσα σε τετ α τετ, αλλά ο Αλβανός γκολκίπερ με σωτήρια επέμβαση έσωσε την Ένωση

20:16 | 24.08.2025
3'

Δεν βγήκε φάση για την ΑΕΚ, μετά τις διαδοχικές σέντρες που βγήκαν

20:15 | 24.08.2025
2'

Η ΑΕΚ κυκλοφορεί την μπάλα και ψάχνει την καλή πάσα, προς τα αντίπαλα καρέ. Πιέζει ψηλά ο Πασερραϊκός

20:12 | 24.08.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:10 | 24.08.2025

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνσ

20:08 | 24.08.2025

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:04 | 24.08.2025

Στη σημερινή αναμέτρηση για πρώτη φορά ξεκινούν βασικοί οι Πενράις, Βίντα και Ελίασον

20:03 | 24.08.2025

Περίπου 20 φίλοι του Πανσερραϊκού έχουν πάρει θέση σε μέρος της εξέδρας του γηπέδου, όπως ήταν από πριν γνωστό

20:01 | 24.08.2025

Δεν είναι ακόμα γεμάτη η OPAP Arena, αλλά οι φίλοι της ΑΕΚ συνεχίζουν να έρχονται στο γήπεδο

19:59 | 24.08.2025

"Ζεστό" χειροκρότημα για τον Μάρκο Νίκολιτς, αφού ακούστηκε η 11άδα της ΑΕΚ

19:56 | 24.08.2025

Ολοκληρώθηκε το ζέσταμα για τις δυο ομάδες

19:56 | 24.08.2025

Σε περίπου 20 λεπτά θα έχουμε "σέντρα" στο ΑΕΚ - Πανσερραϊκός

19:55 | 24.08.2025

Στο πρώτο ματς, στις Βρυξέλλες έφερε 1-1 με γκολ του Ελίασον, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς

19:54 | 24.08.2025

Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα... βήμα πριν τη League Phase του Conference League και έχει μπροστά της το σημαντικό «εμπόδιο» της Άντερλεχτ

19:54 | 24.08.2025

Η σεζόν δεν άρχισε καλά για τον Πανσερραϊκό, καθώς αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Καβάλα για το Κύπελλο, ενώ σε αυτό το ματς αποβλήθηκε ο Μπάτσι

19:54 | 24.08.2025

Πριν το περσινό 5-0 στην OPAP Arena, η ομάδα των Σερρών είχε πάρει ισοπαλία 1-1 στην πρεμιέρα της σεζόν 2023/24, ενώ στα δύο εντός έδρας παιχνίδια είχε ισοπαλία 2-2 (από 0-2) και νίκη 1-0

19:53 | 24.08.2025

Ο Πανσερραϊκός με πολλές αλλαγές στο ρόστερ και με τον άλλοτε βοηθό του Ραζβάν Λουτσέσκου, Κριστιάνο Μπάτσι, στην τεχνική ηγεσία (απόψε είναι τιμωρημένος) θα προσπαθήσει να συνεχίσει την καλή παράδοση που έχει κόντρα στην Ένωση

19:53 | 24.08.2025

Η ΑΕΚ έχει πάρει δυο προκρίσεις στις προκριματικές φάσεις του Conference League και μετά το 1-1 στις Βρυξέλλες, ελπίζει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκό όμιλο μετά από μια αποτυχημένη σεζόν, που ξεκίνησε με τον αποκλεισμό από τη Νόα

19:49 | 24.08.2025

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, να φτάσει σε μια άνετη νίκη και να επιτρέψει στον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει διαχείριση ενόψει της μεγάλης ρεβάνς με την Άντερλεχτ (28.08.2025)

19:49 | 24.08.2025

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Α’ Βοηθός: Ιωάννης Μηνούδης (Πιερίας)

Β’ Βοηθός: Χρήστος Ψύλλος (Πιερίας)

4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)

19:49 | 24.08.2025

Πανσερραϊκός: Τιναγκλίνι, Γκελσασβίλι, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Γκουγιαμέρ, Ομεόνγκα, Γουάγκιου, Γκριν, Ιβάν

Στον πάγκο των φιλοξενούμενων οι: Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Δοϊράνδλης, Ρουμιάντσεβ, Μασκανάκης, Σοφιανός, Μπανσζάκι, Φάλε, Λέο

19:48 | 24.08.2025
19:48 | 24.08.2025

Θυμίζουμε ότι για την ΑΕΚ δεν υπολογίζονται οι Περέιρα και Γκατσίνοβιτς, ο πρώτος αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον Άρη Λεμεσού, ενώ ο δεύτερος από εκείνο με τους Βέλγους.

19:48 | 24.08.2025

Ο Αντινί Μαρσιάλ συνεχίζει να έχει τις ενοχλήσεις, που τον κράτησαν εκτός του ματς τον Βρυξελλών

19:47 | 24.08.2025

Ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται εκτός αποστολής, λόγω διαχείρισης από τον προπονητή, όπως είχε πει και ο προπονητής μετά το ματς με την Άντερλεχτ

19:47 | 24.08.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Πενράις, Μουκουντί, Βίντα, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζίνι, Ελίασον, Πιερό

Στον πάγκο της ΑΕΚ οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κολιμάτσης, Κουτέσα

19:46 | 24.08.2025

Γι’ αυτό και ο Σέρβος προπονητής προχώρησε σε τόσες πολλές αλλαγές, έξι στον συνολικό αριθμό

19:45 | 24.08.2025

Η πρεμιέρα της Super League βρίσκει την ΑΕΚ να παίζει απέναντι στον Πανσερραϊκό, μέσα στην OPAP Arena, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί την Άντερλεχτ, στη μεγάλη ρεβάνς για τα playoffs Conference League

19:45 | 24.08.2025

Η ΑΕΚ μπορεί να είχε το δικαίωμα να πάρει αναβολή για το ματς αυτό, όμως επέλεξε να μην το ασκήσει για να δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς την ευκαιρία σε ποδοσφαιριστές με λίγα έως καθόλου λεπτά συμμετοχής, να αγωνιστούν

19:45 | 24.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την πρεμιέρα της φετινής Super League

19:45 | 24.08.2025
