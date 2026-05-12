Πλέι άουτ Super League: Μάχες παραμονής σε Τρίπολη και Αγρίνιο

Η δράση στα πλέι άουτ της Super League συνεχίζεται με τη διεξαγωγή της 8ης αγωνιστικής.

Όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα σε Τρίπολη και Αγρίνιο, όπου θα δοθούν κομβικές μάχες για την παραμονή στη Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και καλείται να τον νικήσει για πρώτη φορά φέτος, κάνοντας το αποφασιστικό βήμα παραμονής.

Την ίδια ώρα (19:00), ο Παναιτωλικός φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet και με νίκη οι γηπεδούχοι εξασφαλίζουν την παρουσία τους στα μεγάλα σαλόνια και τη νέα σεζόν.

Στη Λεωφόρο, η Κηφισιά κοντράρεται με τον Ατρόμητο, στο αδιάφορο παιχνίδι της αγωνιστικής, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των πλέι άουτ

19:00 Αστέρας Aktor – Πανσερραϊκός NovaSports 2

19:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet CosmoteSport 1

19:00 Κηφισιά – Ατρόμητος CosmoteSport 2

H βαθμολογία

1. Ατρόμητος 40

2. Κηφισιά 37

3. Παναιτωλικός 34

4. Αστέρας Τρίπολης 29

5. Πανσερραϊκός 28

6. ΑΕΛ Novibet 26