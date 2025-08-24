ΑΕΚ – Πανσερραϊκός live η πρεμιέρα της Ένωσης στη Super League

13'

Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Συρτό γύρισμα του Πενράις από τα αριστερά, ο Ζίνι έκανε το κοντρόλ μέσα στη μικρή περιοχή και στο πρώτο δοκάρι, προσπάθησε να σκοράρει με τακουνάκι, αλλά η μπάλα πήγε στον αντίπαλο τερματοφύλακα και πέρασε κόρνερ