ΑΕΚ: Παρακάμερα με την «έκρηξη» στα γκολ του Γιόβιτς και το μεγάλο «αχ» στα δοκάρια της Ένωσης στις καθυστερήσεις

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την έδρα του Ατρομήτου, παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, αλλά πλέον έχει… δίπλα της τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Ο κόσμος της ΑΕΚ είχε βροντερή παρουσία και στον χθεσινό (16.03.2026) αγώνα και στο τέλος αναγνώρισε με το χειροκρότημα του τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες της ομάδας μας, κάτι φαίνεται και στην παρακάμερα που έδωσε στην δημοσιότητα οι “κιτρινόμαυροι”.

Στο video που “ανέβασε” η ΠΑΕ ΑΕΚ ξεχωρίζει ακόμα η “έκρηξη” του πάγκο της Ένωσης στα γκολ του Λούκα Γιόβιτς -με τα οποία η ομάδα του Νίκολιτς έφτασε προσωρινά στην ανατροπή του σκορ- αλλά και το μεγάλο “αχ” στη φάση με διπλό δοκάρι στο 90+2′.

Η κάμερα του AEK TV κατέγραψε κάθε λεπτομέρεια από το Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2.