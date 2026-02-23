ΑΕΚ: Παρακάμερα με το κιτρινόμαυρο πάρτι έξω από την «Allwyn Arena» και την πρόβλεψη του Λάζαρου Ρότα

Συμβαίνει τώρα:
Με τις εξέδρες της “Allwyn Arena” να είναι άδειες -λόγω τιμωρίας- αλλά τον κόσμο να δίνει δυναμικό “παρών” έξω από το γήπεδο, η ΑΕΚ πήρε άνετη εντός έδρας νίκη επί του Λεβαδειακού (4-0) και διατηρήθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη Super League

Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και μια ημέρα μετά τη νίκη της ΑΕΚ, εμφάνισε όσα έγιναν στο ματς από τη δική της ματιά. Οι φίλοι της ομάδας έξω από την “Allwyn Arena”, οι αγκαλιές του Μάριου Ηλιόπουλου στους παίκτες της ομάδας αλλά και η πρόβλεψη του Λάζαρου Ρότα για τους σκόρερ του ματς (Σήμερα θα σκοράρει ο Γιόβιτς και 2–3 ακόμα).

Παράλληλα, φαίνονται και οι πανηγυρισμοί του κιτρινόμαυρου πάγκου στα γκολ της ΑΕΚ, με τους παίκτες να… χαίρονται λίγο περισσότερο το υπέροχο τέρμα που πέτυχε ο Πέτρος Μάνταλος.

