ΑΕΚ: Πάσχα στα Σπάτα και δουλειά για Ράγιο Βαγιεκάνο

Η ΑΕΚ γύρισε από την Ισπανία μ’ ένα κακό αποτέλεσμα στον πρώτο προημιτελικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για το Conference League.

Το 3-0 της Μαδρίτης έχει φέρει σε δύσκολη θέση την ΑΕΚ, η οποία θα παλέψει για την ανατροπή το βράδυ της Πέμπτης (16/4/2026) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν χάνει την πίστη της και συνέχισε την σκληρή δουλειά και ανήμερα του Πάσχα στα Σπάτα.

Υπενθυμίζεται ότι για το δεύτερο παιχνίδι με τους Ισπανούς, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στον Λούκα Γιόβιτς, εκτός απροόπτου και στον Πέτρο Μάνταλο λόγω τραυματισμού.

Αντίθετα ο Ραζβάν Μαρίν αυτή τη φορά αναμένεται να είναι κανονικά στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ.