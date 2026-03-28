ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για τους Περιστεριώτες στην GBL

Η ΑΕΚ έκανε κακό ξεκίνημα στο ματς κόντρα στο Περιστέρι, για την 23η αγωνιστική της GBL και παρά τη μείωση του σκορ στη συνέχεια, δεν απέφυγε την ήττα 74-64 στη Sunel Arena.

Με κορυφαίο παίκτη τον Βαν Τούμπεργκεν 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, αλλά και εξαιρετικό τον Χάρις με 16 πόντους, το Περιστέρι βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 25 πόντους διαφορά κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά η Ένωση μείωσε ακόμη και σε μονοψήφιο στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Παρά την αντεπίθεση της ομάδας του Σάκοτα όμως, οι Περιστεριώτες κατάφεραν να “αποδράσουν” από την έδρα της τρίτης της βαθμολογίας ΑΕΚ και να “αγγίξουν” την πρώτη 5άδα της GBL.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 28-35, 38-61, 64-74

Τα στατιστικά των παικτών

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 9 (3/12 σουτ, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φλιώνης 2, Φίζελ 3 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπάρτλεϊ 10 (2/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/6 βολές), Χαραλαμπόπουλος 2, Μπράουν 14 (6/15 σουτ, 13 ριμπάουντ, 5 μπλοκ), Κατσίβελης, Λεκαβίτσιους 8 (2/3 τρίποντα), Νάναλι 16 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 10 (3/9 σουτ, 6 ασίστ), Κάρντενας 9 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 19 (4/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κακλαμανάκης 6, Γιάνκοβιτς 4, Πέιν 6, Μουράτος, Θωμάκος, Χάρις 16 (2/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/3 βολές), Παπαδάκης 2, Κάριους 2 (1/7 σουτ, 5 ριμπάουντ)