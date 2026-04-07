ΑΕΚ: «Πέταξε» για Ισπανία η Ένωση για το ματς του Conference League με τη Ράγιο Βαγεκάνο

Η ΑΕΚ αναχώρησε για την Ισπανία ενόψει του πρώτου προημιτελικού του Conference League με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγεκάνο (09/04/26, 19:45) με κάποιους φίλους της να βρίσκονται στο αεροδρόμιο για να αποθεώσουν τους παίκτες.

Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» σε πολύ ευχάριστο κλίμα και εκεί υπήρχαν ορισμένοι φίλοι της ομάδας για να υποστηρίξουν τους παίκτες και το επιτελείο για την πρώτη μάχη με τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Conference League.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά είχε ξεχωριστή υποδοχή, μετά το γκολ νίκης στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ ο Μάρκο Νίκολις φωτογραφήθηκε με τους φίλους της Ένωσης.