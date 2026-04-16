ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο live η ρεβάνς για τα προημιτελικά του Conference League

Η Ένωση θα προσπαθήσει για την υπέρβαση που θα την επαναφέρει στους «4» ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 49 χρόνια
3-0 το σκορ του ματς στο Βαγέκας
Διαιτητής: Εσκάς / VAR: Φάμπρι και Αουρελιάνο
2 - 0
Ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Allwyn με μοναδικό στόχο, να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 από την πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων και να πάρει επική πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

22:48 | 16.04.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στη Νέα Φιλαδέλφεια
22:47 | 16.04.2026
22:47 | 16.04.2026
22:45 | 16.04.2026
3 τα λεπτά του έξτρα χρονου
22:45 | 16.04.2026
45'

Μακρινό σουτ του Μάριν, η μπάλα πήρε φάλτσα και ο Μπατάλια έδωσε δύσκολα σε κόρνερ

22:43 | 16.04.2026
22:42 | 16.04.2026
22:41 | 16.04.2026

Ο Ρότα κάνει τρομερό ματς μέχρι στιγμής

22:41 | 16.04.2026

Αυτή τη στιγμή θέλει άλλο ένα γκολ για παράταση

22:38 | 16.04.2026

Η ΑΕΚ θέλει νίκη με διαφορά τριών γκολ για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση και με τέσσερα για να προκριθεί χωρίς το έξτρα ημίωρο ή τα πέναλτι

22:37 | 16.04.2026

"Τρέλα" στην Allwyn Arena

22:35 | 16.04.2026
36'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ, 2-0μμε την εκτέλεση του Μαρίν
22:35 | 16.04.2026

Για μαρκάρισμα στον Κοϊτά

22:34 | 16.04.2026
36'
ΠΕΝΑΛΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ
22:33 | 16.04.2026
33'

Ο Ρότα έκανε μία γλυκιά σέντρα από τα δεξιά στο κέντρο της άμυνας της Ράγιο, ξανά ο Βάργκα έπιασε την κεφαλιά, όμως ήταν αδύναμη και ο Μπατάγια τη μάζεψε εύκολα

22:31 | 16.04.2026
32'

Ζίνι και Κουτέσα πιέζουν απίστευτα την άμυνα της Ράγιο

22:31 | 16.04.2026
30'
Κίτρινη κάρτα στον Βάργκα της ΑΕΚ
22:30 | 16.04.2026
30'
Νέα μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

ο Ζίνι γύρισε υπέροχα το κορμί του και απέφυγε αντίπαλο, έβγαλε κάθετη στον Κουτέσα που έκανε το σουτ μέσα από τη μεγάη περιοχή και θέση αριστερά, αλλά ο Μπατάλια μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια

22:29 | 16.04.2026

Το 1-0 του Ζίνι

22:28 | 16.04.2026
22:27 | 16.04.2026
28'

ο πορτιέρε της Ράγιο μπλόκαρε εύκολα το μακρινό σουτ του Μαρίν

22:26 | 16.04.2026
27'
Αλλαγή για τη Ράγιο

ο Εσπίνο στη θέση του Γκαρσία

22:25 | 16.04.2026
25'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ

Εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, κεφαλιά του Μουκουντί, η μπαλα πέρασε λίγο δίπλα από΄το δεξί δοκάρι της Ράγιο

22:23 | 16.04.2026
25'

ο Ακχομάχ βρήκε με τον χέρι του τον Πήλιο στον λαιμό, σε προσπάθεια να προστατέψει την μπάλα, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε κάρτα

22:23 | 16.04.2026
23'

Εκτέλεση κόρνερ για την ΑΕΚ, σουτ του Κοϊτά, η μπάλα κόντραρε

22:23 | 16.04.2026

Διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι

22:22 | 16.04.2026
21'

Η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι για σπρώξιμο στον Βάργκα, σε προσπάθεια για κεφαλιά

22:20 | 16.04.2026
20'
Κίτρινη κάρτα στον Ακχομάχ της Ράγιο
22:18 | 16.04.2026
18'

Τσαμπουκάς του Πήλιου με αντίπαλο, μετά από μονομαχία τους, ο αμυντικός της ΑΕΚ βρέθηκε πεσμένος στον αγωνιστικό χωρο

22:17 | 16.04.2026
22:16 | 16.04.2026
17'

οι παίκτες της Ράγιο κάνουν καθυστερήσεις από τα πρώτα λεπτά του αγωνα

22:13 | 16.04.2026
13'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛ για την ΑΕΚ, 1-0

Από εκτέλεση πλαγίου του Πήλιου ο Ζίνι κατέβασε την μπάλα και με άψιογο τελείωμα άνοιξε το σκορ στη ρεβάνς

22:12 | 16.04.2026

Ανεβάζει "στροφές" σιγά σιγά η ΑΕΚ

22:11 | 16.04.2026
12'
Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ

Σέντρα του Ρότα από δεξιά, κεφαλιά του Βάργκα από το ύψος της μικρής περιοχής, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

22:08 | 16.04.2026
10'

Δεν πέρασε η πάσα του Μαρίν στον πινέδα, που έμπαινε μόνος του στην αντίπαλη περιοχή

22:08 | 16.04.2026
7'

Διαγώνιο σουτ του Ακομάχ, μπλόκαρε ο Στρακόσα

22:05 | 16.04.2026
6'
Απίστευτη χαμένη ευκαιρία από την Ράγιο

Ασταθής απόκρουση του Στακόσα σε μακρινό σουτ του Παλαθόν και στη συνέχεια ο Ράτσιου σούταρε άστοχα προ κενής εστίας

22:04 | 16.04.2026
5'

Αρκετά φάουλ έχει δώσει ο διαιτητής Εσκάς στο ξεκίνημα του αγώνα, υπέρ της Ράγιο

22:04 | 16.04.2026

η ΑΕΚ δεν έχει αρκετά την κατοχή της μπάλας

22:01 | 16.04.2026
3'

Κακή απευθείας εκτέλεση φάουλ από την Ράγιο, που έχει μπει δυνατά στο ματς

22:01 | 16.04.2026

Κάθετη των φιλοξενούμενων με την έναρξη του αγώνα, ο Στρακόσα μγήκε και μπλόκαρε

22:00 | 16.04.2026
"Σέντρα" στο ματς
21:59 | 16.04.2026

Όλα έτοιμα για τη "μάχη" της ΑΕΚ

21:59 | 16.04.2026
21:56 | 16.04.2026
21:51 | 16.04.2026

Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

21:50 | 16.04.2026

Θέλουμε κάτι λιγότερο από δέκα λεπτά για την έναρξη του αγώνα

21:49 | 16.04.2026

Τρομερή ατμόσφαιρα από τους φίλους της ΑΕΚ

21:48 | 16.04.2026

Και αυτό γιατί θα τη βοηθήσει να είναι στους ισχυρούς στα πλέι οφ του Champions League σε περίπτωση που κατακτήσει τη Super League, τη στιγμή που είναι στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Ο Μάνταλος
«Η νίκη της ΑΕΚ επί της Ράγιο ανοίγει το δρόμο για το Champions League», ανέλυσε ο Ανδρέας Δημάτος στα social media
Ο Ανδρέας Δημάτος ανέλυσε τη σημασία της νίκης της Ένωσης ακόμα και αν δεν προκριθεί στους «4» του Conference League
21:47 | 16.04.2026

Όπως προκύπτει, είναι πολύ σημαντικό η ΑΕΚ να κερδίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο, ακόμα και αν δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League

21:47 | 16.04.2026

Την ίδια στιγμή, η Ράγιο Βαγεκάνο βρίσκεται μία ανάσα από την πρώτη ευρωπαϊκή τετράδα της ιστορίας της (έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2000-01)

21:47 | 16.04.2026

Το σκηνικό… παρόμοιο. Η ΑΕΚ είχε ηττηθεί με 3-0 από την Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (QPR) στην Αγγλία για τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA. Στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, η «Ένωση» κατάφερε να κερδίσει με το ίδιο σκορ (3-0) και να πάρει την πρόκριση στα πέναλτι (7-6), γράφοντας μια από τις πιο χρυσές σελίδες της ιστορίας της. Η Allwyn Arena αναμένεται να είναι κατάμεστη και να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων»

21:47 | 16.04.2026

Η ΑΕΚ, μετά την εκτός έδρας ήττα με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη στοχεύει σε μια επική ανατροπή στον επαναληπτικό της Allwyn Arena, επιδιώκοντας να επαναλάβει το ιστορικό κατόρθωμα του 1977 κόντρα στην QPR

21:44 | 16.04.2026

Αυτή τη στιγμή η παρουσίαση της ενδεκάδας της ΑΕΚ. Στο... πόδι η Allwyn Arena

21:43 | 16.04.2026

Μόλις η Ράγιο Βαγεκάνο ολοκλήρωσε την προθέρμανσή της

21:40 | 16.04.2026

Στην Allwyn Arena βρίσκεται ο Ντράγκαν Σάκοτα ο οποίος χθες (15.04.2026) οδήγησε την μπασκετική ομάδα της ΑΕΚ στην σπουδαία νίκη επί της Μπανταλόνα και στην πρόκριση στο Final Four του BCL

21:39 | 16.04.2026

Πριν από δευτερόλεπτα, οι παίκτες της ΑΕΚ επέστρεψαν στα αποδυτήρια

21:39 | 16.04.2026

Η Ράγιο Βαγιεκάνο γνωρίζει πως μόνο με… διαχείριση του πρώτου ματς ίσως να μην τα καταφέρει

21:38 | 16.04.2026

Οι φίλοι των πήραν θέση στο γήπεδο της ΑΕΚ περίπου 2,5 ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης

21:38 | 16.04.2026

Η Ράγιο Βαγεκάνο έφτασε στην Αθήνα για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ έχοντας περισσότερους από 1.500 οπαδούς στο πλευρό της

21:38 | 16.04.2026
21:38 | 16.04.2026
21:37 | 16.04.2026

Διαιτητής: Έσπεν Εσκάς (Νορβηγία)

Βοηθοί: Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Έλιας Μπασέβκιν

Τέταρτος: Σίγουρντ Κρίνγκσταντ

VAR: Μίκαελ Φάμπρι και Τζανλούκα Αουρελιάνο

21:37 | 16.04.2026

Η ενδεκάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάγια, Φελίπε, Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ, Παλαθόν, Γκαρθία, Ακχομάχ, Ντε Φρούτος.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Καρντένας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο, Βαλεντίν, Μεντί.

21:37 | 16.04.2026

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα, Ζίνι, Βάργκα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεβ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα.

21:36 | 16.04.2026
Οι συνθέσεις των δυο ομάδων
21:35 | 16.04.2026
21:35 | 16.04.2026

Η Ράγιο Βαγεκάνο έχει την ίδια ενδεκάδα με το πρώτο ματς

21:34 | 16.04.2026

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το ματς στην Ισπανία. Ο Μαρίν πήρε φανέλα βασικού ως παρτενέρ του Πινέδα στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Κουτέσα επιστρέφει στο αρχικό σχήμα στην αριστερή πλευρά. Στην κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Βάργκα είναι ο Ζίνι, που παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Γιόβιτς

21:34 | 16.04.2026

Όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά όποιον «επιβιώσει» από τις μάχες του Στρασβούργου με τη Μάιντς. Οι Γερμανοί είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς με 2-0 και η ρεβάνς γίνεται στη Γαλλία

21:32 | 16.04.2026

Μια αποστολή που οι πάντες στην Ένωση, πιστεύουν ότι μπορούν να φέρουν εις πέρας, κυρίως λόγω των πολλών χαμένων ευκαιριών στο ματς του Βαγέκας, αλλά και από τον τρόπο που δέχθηκαν τα τρία γκολ. Η ΑΕΚ ξέρει πως χρειάζεται να κάνει ένα τέλειο παιχνίδι για να έχει ελπίδες ανατροπής και πρόκρισης στα ημιτελικά του Conference League

21:32 | 16.04.2026

21:31 | 16.04.2026

21:31 | 16.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε μια μεγάλη αλλά και ταυτόχρονα δύσκολη ευρωπαϊκή αναμέτρηση για την ΑΕΚ

21:31 | 16.04.2026
