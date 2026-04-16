ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο: Με πίστη για ένα κιτρινόμαυρο θαύμα στα προημιτελικά του Conference League μέσα στην Allwyn Arena

Με στόχο μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια για τα προημιτελικά του Conference League (22:00, ANT1, COSMOTE TV SPORT 2, Newsit.gr), έχοντας μπροστά της μια δύσκολη αποστολή μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα.

Μια αποστολή που οι πάντες στην Ένωση, πιστεύουν ότι μπορούν να φέρουν εις πέρας, κυρίως λόγω των πολλών χαμένων ευκαιριών στο ματς του Βαγέκας, αλλά και από τον τρόπο που δέχθηκαν τα τρία γκολ. Η ΑΕΚ ξέρει πως χρειάζεται να κάνει ένα τέλειο παιχνίδι για να έχει ελπίδες ανατροπής και πρόκρισης στα ημιτελικά του Conference League. Η Ράγιο Βαγιεκάνο, πάλι, γνωρίζει πως μόνο με… διαχείριση του πρώτου ματς ίσως να μην τα καταφέρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΚ, μετά την εκτός έδρας ήττα με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη στοχεύει σε μια επική ανατροπή στον επαναληπτικό της Allwyn Arena, επιδιώκοντας να επαναλάβει το ιστορικό κατόρθωμα του 1977 κόντρα στην QPR.

Ο σκηνικό… παρόμοιο. Η ΑΕΚ είχε ηττηθεί με 3-0 από την Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (QPR) στην Αγγλία για τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA. Στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, η «Ένωση» κατάφερε να κερδίσει με το ίδιο σκορ (3-0) και να πάρει την πρόκριση στα πέναλτι (7-6), γράφοντας μια από τις πιο χρυσές σελίδες της ιστορίας της. Η Allwyn Arena αναμένεται να είναι κατάμεστη και να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα αγωνιστικά της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί σημαντικά ζητήματα, με βασικότερο την απουσία του τιμωρημένου Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην επιθετική γραμμή, με τον Ζίνι να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, να βρεθεί στο πλευρό του τον Βάργκας.

Η απουσία του Μάνταλου περιορίζει τις επιλογές στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Γκατσίνοβιτς διεκδικεί φανέλα βασικού, προσφέροντας ένταση και πίεση στο παιχνίδι της ομάδας. Ο Ραζβάν Μαρίν προπονήθηκε κανονικά και θα αγωνιστεί.

Η Ράγιο Βαγεκάνο έφτασε στην Αθήνα για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ, με τον τερματοφύλακα, Αουγκούστο Μπατάγια να είναι αμφίβολος λόγω τραυματισμού και έχοντας περισσότερους από 1.500 οπαδούς στο πλευρό της. Σε περίπτωση που ο πορτιέρε των Ισπανών δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ο Ντάνι Καρδένας θα πάρει τη θέση κάτω από τα δοκάρια, παίρνοντας έτσι και την πρώτη του ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ: Στρακόσα – Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς – Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Περέιρα, Κοϊτά – Βάργκα, Ζίνι.

Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάγια – Ράτσιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία – Λόπεθ, Σις – Αχομάς, Παλαθόν, Γκαρθία – Ντε Φρούτος.

Διαιτητής: Έσπεν Εσκάς (Νορβηγία)

Βοηθοί: Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Έλιας Μπασέβκιν

Τέταρτος: Σίγουρντ Κρίνγκσταντ

VAR: Μίκαελ Φάμπρι και Τζανλούκα Αουρελιάνο