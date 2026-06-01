Ο Κάρλο Αντσελότι βούρκωσε on air με τα εγγόνια του: «Παππού, φέρε το Μουντιάλ»

Ο Κάρλο Αντσελότι βιώνει ιδιαίτερες στιγμές, αφού ετοιμάζεται για το πρώτο του Μουντιάλ ως προπονητής της εθνικής Βραζιλίας. Περίπου δυο εβδομάδες πριν η “σελεσάο” ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Ιταλός ήταν καλεσμένος σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού “TV Globo” και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τα εγγόνια του.

Τα εγγόνια του Κάρλο Αντσελότι του ευχήθηκαν να φέρει το τρόπαιο του Μουντιάλ πίσω στη Βραζιλία, ενώ κάποια του ζήτησαν να νικήσει Γαλλία και Ισπανία.

“Παππούλη μου σε αγαπώ πάρα πολύ, πήγαινε να κερδίσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο”, ήταν μία από τις πιο δυνατές ευχές που άκουσε ο 66χρονος προπονητής. Ο Αντσελότι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, παραδεχόμενος πως κάθε φορά που μιλά για την οικογένειά του “λυγίζει”.

“Nonno, siamo tutti con te: spero che vinci la Coppa del Mondo” .



Αυτή η ανθρώπινη αυτή στιγμή του Ιταλού προπονητή της “σελεσάο” έκανε τον γύρο της χώρας, μέσω των social media.