ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο: Ο Νορβηγός Έσπεν Έσκας θα διευθύνει τον προημιτελικό του Conference League

Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί την Ράγιο Βαγεκάνο στη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League (16/04/26, 22:00) και η UEFA ανακοίνωσε ότι ο Νορβηγός Έσπεν Έσκας θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης.

Ο Νορβηγός διαιτητής έχει σφυρίξει ακόμα τρία ματς της ΑΕΚ. Ο 37χρονος ήταν ο «άρχοντας» του αγώνα στην μεγάλη πρόκριση επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην Allwyn Arena στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα υπόλοιπα δύο παιχνίδι είχαν αρνητικό πρόσημο, καθώς η Ένωση είχε ηττηθεί 2-0 από τον ΠΑΟΚ το Φεβρου’αριο του 2023 και 1-0 από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025.

Η ομάδα του Νίκολιτς καλείται να κάνει μεγάλη ανατροπή αν θέλει να φτάσει στους «4» της διοργάνωσης, καθώς ηττήθηκε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι της Μαδρίτης.

Στο VAR θα είναι δύο Ιταλοί, οι Μίκαελ Φάμπρι και Τζανλούκα Αουρελιάνο.