ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ατμόσφαιρα κερκίδας στο κέντρο της Αθήνας από τους Ισπανούς

Συνθήματα κάτω από τον Ακρόπολη φώναξαν εκατοντάδες Ισπανοί οπαδοί
Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγο (16/04/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League και εκατοντάδες οπαδοί των Ισπανών θα δώσουν το “παρών” στην Allwyn Arena.

Οι φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο έφθασαν μάλιστα από τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα και μερικές ώρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, κατέκλυσαν το κέντρο της πρωτεύουσας, δημιουργώντας ατμόσφαιρα κερκίδας.

Φορώντας της φανέλες τους και τραγουδώντας τα συνθήματα της ομάδας τους, οι Ισπανοί έδωσαν ένα διαφορετικό τόνο στις περιοχές γύρω από την Ακρόπολη.

Η Ράγιο είχε επικρατήσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι.

