ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ατμόσφαιρα κερκίδας στο κέντρο της Αθήνας από τους Ισπανούς

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγο (16/04/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League και εκατοντάδες οπαδοί των Ισπανών θα δώσουν το “παρών” στην Allwyn Arena.

Οι φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο έφθασαν μάλιστα από τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα και μερικές ώρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, κατέκλυσαν το κέντρο της πρωτεύουσας, δημιουργώντας ατμόσφαιρα κερκίδας.

Φορώντας της φανέλες τους και τραγουδώντας τα συνθήματα της ομάδας τους, οι Ισπανοί έδωσαν ένα διαφορετικό τόνο στις περιοχές γύρω από την Ακρόπολη.

¡La afición del Rayo Vallecano toma Atenas en la previa de la vuelta de cuartos de #UECL!



¡Así está la plaza de Thiseios ahora mismo!



La afición rayista está citada a las 16:30 horas. A las 17:30 y 17:45 salen dos convoyes de metro hacia el estadio



@OscarEgido pic.twitter.com/2DQMzJxSEB — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 16, 2026

“Vamos, Rayo, te venimos a ver”

Ambientazo en Atenas

@diarioas pic.twitter.com/qEWtMLi8gB — Maite Martín (@AS_MMartin) April 16, 2026

Η Ράγιο είχε επικρατήσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι.