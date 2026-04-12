ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ετοιμάζει Ζίνι για τη ρεβάνς ο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Conference League και πλέον χρειάζεται μία μεγάλη υπέρβαση στη ρεβάνς της Αθήνας, όπου ο Ζίνι αναμένεται να ξεκινήσει βασικός.

Με τον Λούκα Γιόβιτς να συμπληρώνει κάρτες στο πρώτο ματς και να χάνει το δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Conference League, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να… ποντάρει τα λεφτά του στον Ζίνι για την ανατροπή κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ο νεαρός Ανγκολέζος επιθετικός αντιμετώπισε αρκετούς τραυματισμούς τη φετινή σεζόν και έχασε τη θέση του στην ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά πλέον θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν για την Ένωση.