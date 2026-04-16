ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Τα δύο γρήγορα γκολ της Ένωσης που έβαλαν «φωτιά» στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ κατάφερε να ξαναμπεί από νωρίς στη “μάχη” για την πρόκριση επί της Ράγιο Βαγιεκάνο στο Conference League, αφού πέτυχε δύο γκολ πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Έχοντας χάσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι της Ισπανίας, η ΑΕΚ ήθελε να ξεκινήσει δυνατά τη ρεβάνς μπροστά στους οπαδούς της και τα κατάφερε με τον Ζίνι να ανοίγει το σκορ μόλις στο 13ο λεπτό του αγώνα, με φοβερό σουτ από κοντά.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέχισε όμως στον ίδιο ρυθμό και στο 36′ ο Μαρίν την έφερε ακόμη πιο κοντά σε… θρίλερ πρόκρισης, αφού έκανε το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε έτσι, με την Ένωση να έχει βρεθεί ένα γκολ μακριά από την ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα.

Το γκολ του Ζίνι

Το πέναλτι του Μαρίν

Η ΑΕΚ θα ψάξει έτσι την ανατροπή στο δεύτερο μέρος.