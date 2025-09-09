Αθλητικά

ΑΕΚ: Ρεπό από τον Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες των «κιτρινόμαυρων»

Ο Σέρβος τεχνικός θέλησε να δώσει ανάσες στους ποδοσφαιριστές του
Οι παίκτες της ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Οι παίκτες της ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Την ευκαιρία να ξεκουραστούν θα έχουν οι παίκτες της ΑΕΚ σήμερα Τρίτη (9/9/25), καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς θέλησε να δώσει ρεπό στους «κιτρινόμαυρους».

Άλλωστε την Δευτέρα (8/9) όσοι δεν είναι διεθνείς, είχαν την ευκαιρία να παίξουν σε μια φιλική αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα (νίκη της ΑΕΚ με 2-0). Με αυτό τον τρόπο ο Μάρκο Νίκολιτς θέλησε να κάνει ένα φιλικό ξεμούδιασμα και να δει ορισμένους παίκτες.

Μεταξύ αυτών το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου Μάρκο Γκρούγιτς, με τον Σέρβο να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Ένωση, Παράλληλα φανέλα βασικού πήρε και ο Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος πέτυχε και ένα γκολ, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Δημήτρης Καλοσκάμης ο οποίος είχε τραυματιστεί στην προετοιμασία με αποτέλεσμα να χάνει όλα τα επίσημα παιχνίδια της ομάδας.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ την Κυριακή αντιμετωπίζει στη Λιβαδειά την τοπική ομάδα, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo