ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Η Ένωση «αυτοκτόνησε» και έχασε τον τίτλο του Basketball Champions League στην παράταση

Η ΑΕΚ αυτοκτόνησε στον τελικό του Basketball Champions League. Η Ρίτας επέστρεψε από το -20 (55-35) και κέρδισε 86-92 την ομάδα του Σάκοτα για να κατακτήσει τη διοργάνωση για πρώτη φορά.

Η Ρίτας παρότι μπήκε στην τελευταία περίοδο του αγώνα στο -18 έδειξε χαρακτήρα και με τρομερή εμφάνιση του Λουκόσιους, αλλά και του Χάρντινγκ, που εμφανίστηκε στο 4ο δεκάλεπτο, έκανε τρομερή ανατροπή και γκρέμισε τα όνειρα της ΑΕΚ για την δεύτερη κατάκτηση του BCL.

Ο Λουκόσιους ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του τελικού στην Μπανταλόνα. Έβαλε το τρίποντο που έστειλε το ματς στην παράταση και με ακόμα ένα τρομερό σουτ από τα 6,75 καθάρισε τη νίκη των Λιθουανών.

HE OWNS THE GAME #BASKETBALLCL | @RYTASVILNIUS pic.twitter.com/ti7OJT7RbS — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 9, 2026

Για την ΑΕΚ ο Νάναλι έκανε μυθική εμφάνιση για 30′, όμως δεν αρκούσε για την κατάκτηση του BCL. Ο 37χρονος Αμερικανός ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Σάκοτα. Ο Μπάρτλεϊ ακολούθησε στο σκοράρισμα με 20 πόντους.

Ο αγώνας

Η ΑΕΚ έκανε τρομερή αρχή στον τελικό του BCL. Ο Μπάρτλεϊ ξεκίνησε «καυτός» και αυτό έφερε την Ένωση μπροστά στο σκορ από το πρώτο λεπτό του αγώνα. Η ομάδα του Σάκοτα με τον Αμερικανό να πετυχαίνει δέκα πόντους ολοκλήρωσε το 1ο δεκάλεπτο έχοντας διαφορά δέκα πόντων κόντρα στη Ρίτας (25-15).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Νάναλι πήρε την μπαγκέτα από τον Μπάρτλεϊ και έδειξε την εμπειρία του στο παρκέ του γηπέδου στην Μπανταλόνα. Ο Αμερικανός φόργουορντ πέτυχε 13 πόντους στο πρώτο μέρος και βοήθησε πολύ και στον αμυντικό τομέα την Ένωση.

Το πιο σημαντικό στοιχείο που έφερε την ΑΕΚ να είναι στο +17 (42-25) στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ήταν η ασφυκτική πίεση του Φλιώνη πάνω στον κορυφαίο σκόρερ των Λιθουανό. Ο Χάρντινγκ έμεινε χωρίς καλάθι στο πρώτο ημίχρονο και αυτό ανάγκασε την ομάδα του Μπιζένας να κυνηγάει μία μεγάλη ανατροπή στην επανάληψη.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι Λιθουανοί μπορεί να βρήκαν ορισμένα πιο εύκολα καλάθια, όμως ο Νάναλι έδινε παράσταση στην Μπανταλόνα με τη Ρίτας να έχει ρόλο θεατή. Η διαβασμένη ΑΕΚ ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο όντας μπροστά 18 πόντους (63-45) και φαινόταν ότι τίποτα δεν μπορούσε να της στερήσει την κατάκτηση του BCL.

Η ΑΕΚ στην 4η περίοδο εξαφανίστηκε από το παρκέ. Άφησε τη Ρίτας να τρέξει και έβαλε τον Χάρντινγκ στο ματς. Ο Αμερικανός έβαλε 16 πόντους στο φινάλε και έκανε ντέρμπι το ματς, με τον Λουκόσιους να ευστοχεί σε ένα τεράστιο τρίποντο, το οποίο έστειλε το ματς στην παράταση (80-80).

Εκεί, οι Λιθουανοί έιχαν την ψυχολογία και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην Ένωση. Ο Γκουντάιτις έκανε πάρτι στο ζωγραφιστό και με ακόμα ένα μεγάλο τρίποντο του Λουκόσιους η Ρίτας κέρδισε 86-92 και κατέκτησε το Basketball Champions League.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80, 86-92

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 9 (6 ριμπάουντ), Μπράουν 4 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κατσίβελης 2 (0/3 δίποντα), Φλιώνης 3, Φίζελ 15 (5/6 δίποντα, 5/6 βολές, 9 ριμπάουντ0, Λεκαβίτσιους 8 (0/3 τρίποντα, 2 ασίστ, 3 λάθη), Νάναλι 23 (4/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 9/9 βολές, 5 ριμπάουντ), Μπάρτλεϊ 20 (4/10 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

ΡΙΤΑΣ (Ζιμπένας): Μαρτσιουλιόνις 4 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκουντάιτις 9 (5 ριμπάουντ), Μπρούνκε 10 (1/5 δίποντα, 12 ριμπάουντ, 2 λάθη), Χάρντινγκ 16 (49 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Εχόντας 1, Μασιούλις 8 (0/2 τρίποντα), Λουκόσιους 23 (1/2 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαρτζιούνας 4 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμιθ 11 (1/1 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 3/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Παλιουκένας 2.