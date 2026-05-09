Ο Στέφανος Δέδας επέστρεψε στο διαμέρισμά του στο Τελ Αβίβ και βρήκε άλλη οικογένεια να μένει μέσα

Άνοιξε την πόρτα και βρήκε μέσα αγνώστους! Ο βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της Χάποελ, Στέφανος Δέδας επέστρεψε στο διαμέρισμά του στο Τελ Αβίβ μετά από περίπου δύο μήνες και διαπίστωσε με έκπληξη πως το σπίτι είχε ενοικιαστεί σε άλλη οικογένεια, χωρίς να έχει ενημερωθεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ΜΜΕ στο Ισραήλ, ο Στέφανος Δέδας επέστρεψε την Παρασκευή (08.05.2026) στο διαμέρισμά του στο Τελ Αβίβ μετά τον αποκλεισμό της Χάποελ από την Ρεάλ Μαδρίτης στα πλέι οφ της Euroleague και μετά από απουσία περίπου δύο μηνών.

Έκπληκτος, είδε μια άλλη οικογένεια να μένει στο σπίτι που είχε νοικιάσει. Λίγο αργότερα ενημερώθηκε πως υπήρξαν άνθρωποι μέσα στον οργανισμό της Χάποελ Τελ Αβίβ που προχώρησαν στην ενοικίαση διαμερισμάτων που ανήκαν σε μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων παικτών και ανθρώπων του τεχνικού επιτελείου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σχετική ενημέρωση προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Όπως σημειώνεται στα σχετικά δημοσιεύματα, αρκετά ακόμη διαμερίσματα παικτών είχαν επίσης προταθεί προς ενοικίαση, όμως τελικά μόνο εκείνο του Δέδα νοικιάστηκε, αποφεύγοντας έτσι παρόμοια περιστατικά και με άλλα μέλη της ομάδας.

Ο Στέφανος Δέδας διαμένει πλέον προσωρινά σε ξενοδοχείο στο Τελ Αβίβ μέχρι να διευθετηθεί η κατάσταση.