Η Μπάγερν Μονάχου «πλήγωσε» με 1-0 τη Βόλφσμπουργκ και η ομάδα του Κουλιεράκη θα δώσει τελικό σωτηρίας με τη Ζανκτ Πάουλι

Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της στα ημιτελικά του Champions League, η πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου δεν «χαρίστηκε» στην Βόλφσμπουργκ, νίκησε με 1-0 στην «Βολκσβάγκεν Αρένα» και, πλέον, την τελευταία αγωνιστική θα ξεκαθαρίσει εάν οι «λύκοι» του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη θα διεκδικήσουν την παραμονή τους στη Bundesliga μέσω των μπαράζ ή, θα υποβιβαστούν.

Η Βόλφσμπουργκ παρέμεινε στους 26 βαθμούς και είναι στη 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα στη Bundesliga που οδηγεί σε μπαράζ παραμονής, ενώ την επομένη αγωνιστική και τελευταία του πρωταθλήματος μονομαχεί εκτός έδρας με τη Ζανκτ Πάουλι που έχει τους ίδιους βαθμούς, αλλά υστερεί στην ισοβαθμία.

Οπότε, αυτός θα είναι ένας τελικός για την ομάδα του Κουλιεράκη, που με νίκη ή ισοπαλία θα πάει σε μπαράζ παραμονής, ενώ με ήττα θα υποβιβαστεί.

Η απώλεια του πέναλτι από τον Χάρι Κέιν στο 36′ (άουτ) δεν εμπόδισε την ομάδα του Βενσάν Κομπανί να βρει το γκολ της νίκης. Η Μπάγερν Μονάχου πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με τον Μάικλ Ολίσε στο 56′ με τον Γάλλο εξτρέμ να φτάνει τα 15 τέρματα στο πρωτάθλημα, έχοντας και 19 ασίστ. Ο Κουλιεράκης αγωνίστηκε σε όλο το ματς, ενώ υπέπεσε και σε πέναλτι στο 35′ αλλά ο Κέιν αστόχησε από τα 11 βήματα.

Σε άλλο ματς, η Αουγκσμπουργκ επικράτησε 3-1 της Γκλάντμπαχ και διατηρεί κάποιες ελπίδες εξόδου στην Ευρώπη, αλλά είδε όμως τον Δημήτρη Γιαννούλη να αποχωρεί τραυματίας μόλις στο 14′, με πρόβλημα στον αριστερό μηρό.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 33ης αγωνιστικής:

Ντόρτμουντ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

(42΄ Γκιρασί, 45+1΄ Σλότερμπεκ, 72΄ Ινάσιο – 2΄ Ουζούν, 87΄ Μπούρκαρτ)

Λειψία-Ζανκτ Πάουλι 2-1

(45΄ Σλάγκερ, 55΄ Ορμπαν – 86΄ Σισάι)

Στουτγκάρδη-Λεβερκούζεν 3-1

(5΄ Ντεμίροβιτς, 45+7΄πεν. Μίτελστετ, 58΄ Ουντάβ – 1΄ Αλέις Γκαρσία)

Άουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 3-1

(24΄, 72΄ Γκρέγκοριτς, 42΄ Φελχάουερ – 90+2΄ Ρέινα)

Χοφενχάιμ-Βέρντερ Βρέμης 1-0

(26΄ Τουρέ)

Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 0-1

(56′ Ολίσε)

Αμβούργο-Φράιμπουργκ 10/05

Κολωνία-Χαϊντενχάιμ 10/05

Μάιντς-Ουνιόν Βερολίνου 10/05