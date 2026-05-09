ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Η «Βασίλισσα» αυτοκτόνησε και έχασε τον τίτλο του Basketball Champions League στην παράταση

Απίθανη αυτοχειρία της Ένωσης στην Μπανταλόνα
Ο Νάναλι στον τελικό του BCL/ EUROKINISSI
Η ΑΕΚ αυτοκτόνησε στον τελικό του Basketball Champions League. Η Ρίτας επέστρεψε από το -20 και κέρδισε 86-92 την ομάδα του Σάκοτα για να κατακτήσει τη διοργάνωση για πρώτη φορά.

Ο αγώνας

Η ΑΕΚ έκανε τρομερή αρχή στον τελικό του BCL. Ο Μπάρτλεϊ ξεκίνησε «καυτός» και αυτό έφερε την Ένωση μπροστά στο σκορ από το πρώτο λεπτό του αγώνα. Η ομάδα του Σάκοτα με τον Αμερικανό να πετυχαίνει δέκα πόντους ολοκλήρωσε το 1ο δεκάλεπτο έχοντας διαφορά δέκα πόντων κόντρα στη Ρίτας (25-15).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Νάναλι πήρε την μπαγκέτα από τον Μπάρτλεϊ και έδειξε την εμπειρία του στο παρκέ του γηπέδου στην Μπανταλόνα. Ο Αμερικανός φόργουορντ πέτυχε 13 πόντους στο πρώτο μέρος και βοήθησε πολύ και στον αμυντικό τομέα την Ένωση.

Το πιο σημαντικό στοιχείο που έφερε την ΑΕΚ να είναι στο +17 (42-25) στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ήταν η ασφυκτική πίεση του Φλιώνη πάνω στον κορυφαίο σκόρερ των Λιθουανό. Ο Χάρντινγκ έμεινε χωρίς καλάθι στο πρώτο ημίχρονο και αυτό ανάγκασε την ομάδα του Μπιζένας να κυνηγάει μία μεγάλη ανατροπή στην επανάληψη.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι Λιθουανοί μπορεί να βρήκαν ορισμένα πιο εύκολα καλάθια, όμως ο Νάναλι έδινε παράσταση στην Μπανταλόνα με τη Ρίτας να έχει ρόλο θεατή. Η διαβασμένη ΑΕΚ ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο όντας μπροστά 18 πόντους (63-45) και φαινόταν ότι τίποτα δεν μπορούσε να της στερήσει την κατάκτηση του BCL.

