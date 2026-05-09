Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0: Στο κυνήγι της Άρσεναλ και του τίτλου στην Premier League παρέμειναν οι «πολίτες»

Ο Χάαλαντ “καθάρισε” το ματς για την ομάδα του Γκουαρντιόλα, με δυο γκολ
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

“Ζωντανή” στη μάχη του τίτλου παρέμεινε η Μάντσεστερ Σίτι. Οι “πολίτες” επικράτησαν εντός έδρας της Μπρέντφορντ με 3-0 και πλησίασαν στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας πάντα ένα ματς λιγότερο (το εντός έδρας με την Κρίσταλ Πάλας στις 13.05.2026) εξακολουθούν να ελπίζουν για τον τίτλο στην Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα δει πλέον το κυριακάτικο (10.05.2026) δύσκολο ματς της Άρσεναλ με την Γουέστ Χαμ, η οποία “καίγεται” για τη νίκη στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Ντοκού και Χάαλαντ σε διάστημα 16 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο καθάρισαν το ματς για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι, με το Νορβηγό να βάζει το «κερασάκι στην τούρτα» στο 90’+2 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 36ης αγωνιστικής

Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1

(6΄ Γκράφενμπερχ – 35΄ Φερνάντες)

Μπράιτον-Γουλβς 3-0

(1΄ Χίνσελγουντ, 5΄ Ντανκ, 86΄ Μίντεχ)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1

(53΄ Ραγιάν)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γ. 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 3-0

(60′ Ντοκού, 75′,90’+2 Χάαλαντ)

Μπέρνλι-Άστον Βίλα 10/05

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον 10/05

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ 10/05

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ 10/05

Τότεναμ-Λιντς 11/05

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
156
111
110
107
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo