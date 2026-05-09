Λάτσιο – Ίντερ 0-3: Άνετο πέρασμα από τη Ρώμη με «αέρα» πρωταθλήτριας

Λίγες ημέρες πριν διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον τελικό του κυπέλλου, στο ίδιο στάδιο, η Ίντερ επικράτησε εύκολα 3-0 της Λάτσιο στο «Ολίμπικο», σε αναμέτρηση για την 36η αγωνιστική της Serie A.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είχε γκολ (6΄) και ασίστ στον Σούσιτς (39΄), οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες από το 59΄ λόγω αποβολής του Ρομανιόλι και ο Μχιταριάν στο 76΄ διαμόρφωσε το τελικό σκορ για το “διπλό” της Ίντερ.

Οι δύο ομάδες περιμένουν πλέον τον τελικό της Τετάρτης (13/5), εκεί όπου οι πρωταθλητές «νερατζούρι» θα κυνηγήσουν το νταμπλ -για πρώτη φορά μετά το ιστορικό τρεμπλ του 2010 επί Ζοσέ Μουρίνιο- ενώ οι «λατσιάλι» θα διεκδικήσουν, εκτός από το τρόπαιο, και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, που φαίνεται πλέον απίθανο να εξασφαλίσουν μέσω του πρωταθλήματος.

Αποτελέσματα, σκόρερ και η βαθμολογία:

Τορίνο-Σασουόλο 2-1

(66΄ Σιμεόνε, 71΄ Πέντερσεν – 51΄ Τόρστβεντ)

Κάλιαρι-Ουντινέζε 0-2

(56΄ Μπούκσα, 90+6΄ Γκεϊ)

Λάτσιο-Ίντερ 0-3

(6΄ Μαρτίνες, 39΄ Σούσιτς, 76΄ Μχιταριάν)