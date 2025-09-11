Αθλητικά

ΑΕΚ: «Σενάρια» για προσπάθεια απόκτησης του Ζοάο Μάριο της Μπεσίκτας

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πώληση του Αντονί Μαρσιάλ και την ίδια στιγμή εμφανίζεται να κινείται για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό
Ο Ζοάο Μάριο (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο Ζοάο Μάριο (ΦΩΤΟ REUTERS/Denis Balibouse)

Βρισκόμαστε λίγο πριν το κλείσιμο της μετεγγραφική περιόδου και η ΑΕΚ προσπαθεί να προχωρήσει σε μια ακόμα προσθήκη. Η Ένωση κινείται για την απόκτηση του 32χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας.

Η ΑΕΚ φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με την Μπεσίκτας για την απόκτηση του 32χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Μπεσίκτας ως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ζοάο Μάριο έχει τη δυνατότητα να παίξει και πίσω από τον επιθετικό, αλλά και στις δύο πλευρές. Έχει ήδη οκτώ συμμετοχές με την Μπεσίκτας, έχοντας σημειώσει τρία γκολ στα καλοκαιρινά προκριματικά της ομάδας της Κωνσταντινούπολης.

Να αναφέρουμε πως ο Ζοάο Μάριο έχει συνεργαστεί με τον Μάρκο Νίκολιτς αγωνιζόμενος με τη μορφή δανεισμού στη Λοκομοτίβ Μόσχας όταν ο Σέρβος τεχνικός ήταν στην τεχνική ηγεσία της ρωσικής ομάδας.

Η Μπεσίκτας απέκτησε τον Ζοάο Μάριο τον Ιανουάριο του 2025 από την Μπενφίκα έναντι 2 εκατ. ευρώ. ο Πορτογάλος έχει κάνει μια “δυνατή” καριέρα αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Σπόρτινγκ, Ίντερ και Γουέστ Χαμ.

Ο Ζοάο Μάριο την μεγάλη του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της Πόρτο, αλλά μετέβη στην Σπόρτινγκ απ’ όπου ξεκίνησε επί της ουσίας την επαγγελματική του πορεία. Το καλοκαίρι του 2016 η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει στο κορυφαίο σημείο της καριέρας του, ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως έχει καταφέρει να πετύχει σπουδαία πράγματα και με την εθνική Πορτογαλίας κατακτώντας το Euro το 2016 και το Nations League το 2019.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Αταμάν ενόψει του Ελλάδα – Τουρκία: Οι διαιτητές να δίνουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν ονόματα, εδώ που φτάσαμε θέλουμε την κούπα
Για μια ακόμα φορά, ο Τούρκος κόουτς αναφέρθηκε σε διαφορά αντιμετώπισης των διαιτητών, απέναντι στους παίκτες “δείχνοντας” τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν (ΦΩΤΟ REUTERS 2
Newsit logo
Newsit logo