ΑΕΚ: «Σενάρια» για προσπάθεια απόκτησης του Ζοάο Μάριο της Μπεσίκτας

Βρισκόμαστε λίγο πριν το κλείσιμο της μετεγγραφική περιόδου και η ΑΕΚ προσπαθεί να προχωρήσει σε μια ακόμα προσθήκη. Η Ένωση κινείται για την απόκτηση του 32χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας.

Η ΑΕΚ φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με την Μπεσίκτας για την απόκτηση του 32χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Μπεσίκτας ως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ζοάο Μάριο έχει τη δυνατότητα να παίξει και πίσω από τον επιθετικό, αλλά και στις δύο πλευρές. Έχει ήδη οκτώ συμμετοχές με την Μπεσίκτας, έχοντας σημειώσει τρία γκολ στα καλοκαιρινά προκριματικά της ομάδας της Κωνσταντινούπολης.

Να αναφέρουμε πως ο Ζοάο Μάριο έχει συνεργαστεί με τον Μάρκο Νίκολιτς αγωνιζόμενος με τη μορφή δανεισμού στη Λοκομοτίβ Μόσχας όταν ο Σέρβος τεχνικός ήταν στην τεχνική ηγεσία της ρωσικής ομάδας.

Η Μπεσίκτας απέκτησε τον Ζοάο Μάριο τον Ιανουάριο του 2025 από την Μπενφίκα έναντι 2 εκατ. ευρώ. ο Πορτογάλος έχει κάνει μια “δυνατή” καριέρα αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Σπόρτινγκ, Ίντερ και Γουέστ Χαμ.

Ο Ζοάο Μάριο την μεγάλη του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της Πόρτο, αλλά μετέβη στην Σπόρτινγκ απ’ όπου ξεκίνησε επί της ουσίας την επαγγελματική του πορεία. Το καλοκαίρι του 2016 η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει στο κορυφαίο σημείο της καριέρας του, ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως έχει καταφέρει να πετύχει σπουδαία πράγματα και με την εθνική Πορτογαλίας κατακτώντας το Euro το 2016 και το Nations League το 2019.