«Χάλκινος» ο Στέφανος Ντούσκος στο μονό σκιφ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε την τρίτη θέση και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο μονό σκιφ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας για να συνεχίσει το τρομερό σερί του.

Η κούρσα του Στέφανου Ντούσκου στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας δεν ήταν η πιο γρήγορη στην αρχή, αφού έμεινε άμεσα τρίτος, όμως στη συνέχεια ανέβηκε δεύτερος, με τον αντίπαλό του να τον περνάει και πάλι, με αποτέλεσμα να κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 6:40:97.

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Αυτό είναι το πέμπτο διαδοχικό μετάλλιο του Έλληνα κωπηλάτη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το πρώτο χάλκινο, μιας και έχει στην κατοχή του ακόμα τέσσερα ασημένια.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο εκπρόσωπος της Γερμανίας με χρόνο 6:36.39.