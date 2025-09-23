ΑΕΚ: Στη δεκάδα των φαβορί για την κατάκτηση του Conference League οι «κιτρινόμαυροι», σύμφωνα με το OPTA

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League Phase του Conference League και σύμφωνα με το «OPTA Analyst» είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα των φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Στην 9η θέση των φαβορί για την κατάκτηση του Conference League δίνεται η ΑΕΚ με ποσοστό 4%. Στην κορυφή της λίστας είναι η Κρίσταλ Πάλας, με το πολύ υψηλό 66% και ακολουθούν για να κλείσουν την πρώτη τριάδα το Στρασβούργο με 22% και η Φιορεντίνα με 21%.

Μπορεί οι «κιτρινόμαυροι» να μην σημειώνουν μεγάλο ποσοστό από το OPTA στην πιθανότητα κατάκτησης της διοργάνωσης, βρίσκονται όμως σε αρκετά υψηλή θέση, κάτι που αποδεικνύει, ότι μπορούν να προχωρήσουν αρκετά μακριά στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν.