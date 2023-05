Ο Ακίλ Μίτσελ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την ΑΕΚ και κέρδισε μία θέση στην καλύτερη πεντάδα του Basketball Champions League για τη σεζόν 2022-23.

Παρότι η ΑΕΚ αποκλείστηκε πριν την τελική φάση του Basketball Champions League, ο Μίτσελ κατάφερε να ξεχωρίσει και να βρεθεί στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, μαζί με τον Μαρσελίνιο Χουέρτας της Τενερίφης, τον Ντάριο Μπριθουέλα της Μάλαγας και τον Ζακ Χάνκινς της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Την πεντάδα συμπληρώνει ο MVP του BCL για τη σεζόν 2022-23, Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος και οδήγησε τη Βόννη μέχρι το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, με φοβερές εμφανίσεις.

💗🏁 The Marathon continues for this year’s #BasketballCL, @TjShorts5! pic.twitter.com/H4NnCEWslw