Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ: Οπαδοί πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς, υπήρξε αντίδραση με σπρέι πιπεριού

Πολύ γρήγορα, η αστυνομία ανέκτησε τον έλεγχο της κατάστασης
Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Άρσεναλ στα ημιτελικά του Champions League. Λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, υπήρξε ένταση έξω από το “Μετροπολιτάνο”, τη στιγμή που έφτασε στο γήπεδο η αποστολή των “ροχιμπλάνκος”.

Οι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης δημιούργησαν μία εκπληκτική ατμόσφαιρα κατά την άφιξη του πούλμαν της ομάδας, με καπνογόνα, συνθήματα και τραγούδια, για να δώσουν μία ισχυρή ένεση ηθικού στον Ντιέγκο Σιμεόνε και στους παίκτες του κατά την άφιξή τους στο γήπεδο.

Μια ομάδα οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης όμως ήρθε σε σύγκρουση με την αστυνομία κατά την άφιξη του πούλμαν των γηπεδούχων. Ορισμένοι άρχισαν να πετάνε κουτάκια μπύρας, πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών που προσπαθούσαν να διαχειριστούν το πλήθος και να ασφαλίσουν την περιοχή, για την άφιξη του οχήματος.

Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Atletico Madrid v Arsenal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - April 29, 2026 Fans outside the stadium before the match REUTERS
Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Atletico Madrid v Arsenal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - April 29, 2026 Atletico Madrid fans outside the stadium before the match REUTERS
Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνο για να διαλύσουν τους ταραξίες οπαδούς και ανέκτησαν αρκετά γρήγορα τον έλεγχο της κατάστασης.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
107
94
77
55
