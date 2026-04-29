Ο Μιχαΐλο Μούντρικ της Τσέλσι τιμωρήθηκε με τέσσερα χρόνια εκτός αγώνων λόγω ντόπινγκ

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των προηγούμενων ετών, ο Μιχαΐλο Μούντρικ, δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες για την καριέρα του στην Τσέλσι και πλέον θα μείνει εκτός ποδοσφαίρου για τέσσερα χρόνια λόγω ντόπινγκ.

Ο Μιχαΐλο Μούντρικ βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ, για τη χρήση της ουσίας meldonium και οι αρχές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τον τιμώρησαν με αποκλεισμό 4 ετών από τους αγώνες, με την Τσέλσι να χάνει ουσιαστικά ένα μεγάλο περιουσιακό της στοιχείο.

Ο 25χρονος Ουκρανός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τους “μπλε” του Λονδίνου το 2023, έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά θα χάσει πια τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του, εξαιτίας του ντόπινγκ.