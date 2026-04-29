Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπιλμπάο για το δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, με στόχο να υπερασπιστεί το +6 του πρώτου αγώνα και να φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.
Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ live ο δεύτερος τελικός για το FIBA Europe Cup
14-18 με 2/2 βολές του Κόνιαρη για τον ΠΑΟΚ
14-16 με τον Πάντζαρ μειώνει κι άλλο η Μπιλμπάο
12-16 με 1/2 βολές του Μουρ
12-15 με καλάθι και φάουλ του Πάντζαρ που ευστόχησε και στη βολή για την Μπιλμπάο
9-15 με 1/2 βολές του Ομορούγι
9-14 με τρίποντο του Ταϊρί που έχει 5 πόντους για τον ΠΑΟΚ
9-11 με τρίποντο του Πέτρασεκ μειώνει η Μπιλμπάο
6-11 με 2/2 βολές του Ομορούγι
6-9 με 2/2 βολές του Χίλιαρντ
Από ένα αντιαθλητικό σε κάθε ομάδα έδωσαν οι διαιτητές
Εν τω μεταξύ, εξετάζουν τη φάση οι διαιτητές για να τιμωρήσουν τους εμπλεκόμενους παίκτες στην ένταση
Εικόνα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο Μπιλμπάο
Ένταση τώρα μετά από ένα φάουλ του Ομορούγι, ο οποίος το παραδέχθηκε αμέσως, αλλά υπήρξε σπρώξιμο από τον Χίλιαρντ
4-9 με τον Ομορούγι για τον ΠΑΟΚ
4-7 με τον Νορμάντας μειώνει η Μπιλμπάο
2-7 με τρίποντο του Μπέβερλι
2-4 με τον Ταϊρί για τον ΠΑΟΚ
2-2 με τον Χλίνασον το πρώτο καλάθι της Μπιλμπάο
Σηκώθηκε ο Μουρ και συνεχίζεται το παιχνίδι
Έχει χτυπήσει όμως ο Αμερικανός στην πτώση του στο παρκέ και υπάρχει μικρή διακοπή στον αγώνα
0-2 με τον Μουρ το πρώτο καλάθι του ΠΑΟΚ
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Μέλβιν, Ταϊρί, Περσίδης, Μπέβερλι, Μουρ
Νορμάντας, Φρέι, Χίλιαρντ, Πέτρασεκ και Χλίνασον
Σε πέντε λεπτά το τζάμπολ του αγώνα
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντως και στο Μπιλμπάο τη βοήθεια των οπαδών του, αφού ετοιμάζουν δυναμική κερκίδα και στην Ισπανία
Οι Θεσσαλονικείς είναι μάλιστα πλέον το φαβορί, αφού επικράτησαν με 79-73 στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους
Για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό ο ΠΑΟΚ, θέλει να σηκώσει το τρόπαιο που έχασε οριακά πέρυσι
