Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ live ο δεύτερος τελικός για το FIBA Europe Cup

Μετά τη νίκη με 79-73 στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπιλμπάο σε «μάχη» τίτλου
Οπαδός με κασκόλ των δύο ομάδων (EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπιλμπάο για το δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, με στόχο να υπερασπιστεί το +6 του πρώτου αγώνα και να φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.

20:55 | 29.04.2026
21:20 | 29.04.2026

14-18 με 2/2 βολές του Κόνιαρη για τον ΠΑΟΚ

21:19 | 29.04.2026

14-16 με τον Πάντζαρ μειώνει κι άλλο η Μπιλμπάο

21:18 | 29.04.2026

12-16 με 1/2 βολές του Μουρ

21:17 | 29.04.2026

12-15 με καλάθι και φάουλ του Πάντζαρ που ευστόχησε και στη βολή για την Μπιλμπάο

21:16 | 29.04.2026

9-15 με 1/2 βολές του Ομορούγι

21:15 | 29.04.2026

9-14 με τρίποντο του Ταϊρί που έχει 5 πόντους για τον ΠΑΟΚ

21:14 | 29.04.2026
5 λεπτά
για το τέλος του πρώτου 10λέπτου
21:12 | 29.04.2026

9-11 με τρίποντο του Πέτρασεκ μειώνει η Μπιλμπάο

21:10 | 29.04.2026

6-11 με 2/2 βολές του Ομορούγι

21:10 | 29.04.2026

6-9 με 2/2 βολές του Χίλιαρντ

21:09 | 29.04.2026

Από ένα αντιαθλητικό σε κάθε ομάδα έδωσαν οι διαιτητές

21:08 | 29.04.2026

Εν τω μεταξύ, εξετάζουν τη φάση οι διαιτητές για να τιμωρήσουν τους εμπλεκόμενους παίκτες στην ένταση

21:06 | 29.04.2026

Εικόνα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο Μπιλμπάο

FIBA EUROPE CUP 2025-2026 / 2ος ΤΕΛΙΚΟΣ / ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΠΑΟΚ. (EUROKINISSI)
21:05 | 29.04.2026

Ένταση τώρα μετά από ένα φάουλ του Ομορούγι, ο οποίος το παραδέχθηκε αμέσως, αλλά υπήρξε σπρώξιμο από τον Χίλιαρντ

21:05 | 29.04.2026

4-9 με τον Ομορούγι για τον ΠΑΟΚ

21:04 | 29.04.2026

4-7 με τον Νορμάντας μειώνει η Μπιλμπάο

21:04 | 29.04.2026

2-7 με τρίποντο του Μπέβερλι

21:04 | 29.04.2026

2-4 με τον Ταϊρί για τον ΠΑΟΚ

21:03 | 29.04.2026

2-2 με τον Χλίνασον το πρώτο καλάθι της Μπιλμπάο

21:03 | 29.04.2026

Σηκώθηκε ο Μουρ και συνεχίζεται το παιχνίδι

21:02 | 29.04.2026

Έχει χτυπήσει όμως ο Αμερικανός στην πτώση του στο παρκέ και υπάρχει μικρή διακοπή στον αγώνα

21:02 | 29.04.2026

0-2 με τον Μουρ το πρώτο καλάθι του ΠΑΟΚ

21:00 | 29.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:00 | 29.04.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

21:00 | 29.04.2026
Η 5άδα του ΠΑΟΚ

Μέλβιν, Ταϊρί, Περσίδης, Μπέβερλι, Μουρ

20:58 | 29.04.2026
Η 5άδα της Μπιλμπάο

Νορμάντας, Φρέι, Χίλιαρντ, Πέτρασεκ και Χλίνασον

20:54 | 29.04.2026

Σε πέντε λεπτά το τζάμπολ του αγώνα

20:54 | 29.04.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

20:54 | 29.04.2026
20:52 | 29.04.2026

Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντως και στο Μπιλμπάο τη βοήθεια των οπαδών του, αφού ετοιμάζουν δυναμική κερκίδα και στην Ισπανία

20:51 | 29.04.2026
20:50 | 29.04.2026

Οι Θεσσαλονικείς είναι μάλιστα πλέον το φαβορί, αφού επικράτησαν με 79-73 στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους 

20:50 | 29.04.2026

Για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό ο ΠΑΟΚ, θέλει να σηκώσει το τρόπαιο που έχασε οριακά πέρυσι

20:50 | 29.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ για το δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup

20:33 | 29.04.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
