Κόρι Τζόσεφ για το Ολυμπιακός – Μονακό: «Οι οπαδοί μας ήταν απίστευτοι, δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου»

Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν καταλυτικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό στο πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague και δήλωσε ότι νιώθει πλέον καλύτερα στην ομάδα, μετά τους πρώτους του μήνες στον Πειραιά.

Έχοντας αγωνιστεί πια για πρώτη φορά και στα πλέι οφ της Euroleague, ο Κόρι Τζόσεφ εμφανίστηκε έκπληκτος από την παρουσία του κόσμου στο ΣΕΦ και τόνισε ότι δεν άκουγε τους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Μονακό.

Οι δηλώσεις του Κόρι Τζόσεφ

Για ένα σχόλιο στα social media που ανέφερε «Συγγνώμη Κόρι Τζόζεφ, δεν ήμουν εξοικειωμένος με το παιχνίδι σου»: “Είμαι απλά χαρούμενος που ήμουν ο εαυτός μου. Παίζω μπάσκετ επαγγελματικά εδώ και πολλά χρόνια και το να φέρνω την ενέργειά μου και να επηρεάζω το παιχνίδι, κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο είναι το στοιχείο μου”.

Για το αν νιώθει καλύτερα όσο περνάει ο καιρός: “Σίγουρα. Καθημερινά νιώθω όλο και καλύτερα, αλλά είναι η ώρα των πλέι οφ και πρέπει ο καθένας μας να φέρνει το πιο σπουδαίο παιχνίδι του”.

Για το αν απόλαυσε το πρώτο του παιχνίδι πλέι οφ στην Euroleague: “Το έκανα πράγματι. Ήμουν χαρούμενος που ήταν εντός έδρας. Οι οπαδοί μας ήταν απίστευτοι. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου. Ένιωσα τον ηλεκτρισμό της εξέδρας και το να τους βλέπουμε, μας έδωσε αλήθεια πάρα πολλά. Το εκτιμούμε πραγματικά και ελπίζουμε να είναι έτσι το ΣΕΦ και στο Game 2”.

Για το τι είναι αυτό που θέλει περισσότερη προσοχή μετά από μια τόσο επιβλητική νίκη σε μια σειρά αγώνων: “Το παιχνίδι είναι πλέον πνευματικό. Η νίκη είναι νίκη, είναι καλή και προφανώς είναι αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Όμως κάποιες φορές δεν πρέπει να μένεις πολύ στο πώς κέρδισες ή στο πώς έχασες. Αυτοί θα βγουν δυνατά με στόχο να χτυπήσουν πρώτοι και να παίξουν σήμερα.

Όσον αφορά εμάς, πρέπει να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο και ξεχάσουμε το χθεσινό. Είναι μια σειρά best-of-five και επικρατεί αυτός που φτάνει στις 3 νίκες. Επομένως έχουμε να επιστρέψουμε στη δουλειά, αν θέλουμε να φτάσουμε εκεί”.