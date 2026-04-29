ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί του έφτασαν στην έδρα της Μπιλμπάο φωνάζοντας συνθήματα

Ο ΠΑΟΚ έχει… ραντεβού με την ιστορία απόψε (29.04.2026, 21:00, Newsit.gr, ΕΡΤ ΣΠΟΡΤ 2) στην “Bilbao Arena”! Ο “δικέφαλος του Βορρά” διεκδικεί τον τρίτο ευρωπαϊκό του τίτλο, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων και το Κύπελλο Κόρατς, αντιμετωπίζοντας την Μπιλμπάο, στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ έχει στην έδρα της Μπιλμπάο τη στήριξη περισσότερων από 500 οπαδών του, που ταξίδεψαν στον ισπανικό βορρά από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έφτασε στην Bilbao Arena με συνθήματα για την αγαπημένη του ομάδα περίπου μία ώρα πριν το τζάμπολ για να πάρει τη θέση του στο γήπεδο.

Οι φίλοι των Θεσσαλονικέων πήραν θέση στο πάνω διάζωμα, στην πλευρά του πάγκου του ΠΑΟΚ. Μεταξύ αυτών, και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ομάδας, Στέφανος Αθανασιάδης. Μάλιστα, οι οπαδοί των “ασπρόμαυρων” σήκωσαν πανό για τους 7 οπαδούς της ομάδας που “έφυγαν” στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, τον περασμένο Ιανουάριο.