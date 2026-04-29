Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ live ο ημιτελικός του Champions League

Το παιχνίδι διεξάγεται μια ημέρα μετά το απίστευτο Παρί Σαν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4
1ος ημιτελικός στο Champions League
«Μετροπολιτάνο» - Διαιτητής: Μάκελι
1 - 1
2ο ημίχρονο
Οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης του Champions League ολοκληρώνονται απόψε (29.04.2026) με την Ατλέτικο Μαδρίτης να υποδέχεται την Άρσεναλ. Οι “ροχιμπλάνκος” απέκλεισαν την Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά, ενώ οι “κανονιέρηδες” την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Οι δύο ομάδες κοντράρονται για δεύτερη φορά φέτος, μετά το 4-0 του Λονδίνου, στη League Phase της διοργάνωσης.

23:49 | 29.04.2026
89'

Μακρινό σουτ του Ράις, η μπάλα δεν πήρε ύψος και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Όμπλακ, που έπεσε στην πορεία της

23:48 | 29.04.2026

Στο φινάλε του αγώνα η Άρσεναλ πιέζει για να φτάσει στο γκολ της νίκης

23:48 | 29.04.2026
23:42 | 29.04.2026
86'
Αλλαγή για την Άρσεναλ με Μοσκέρα αντί Γουάιτ
23:40 | 29.04.2026
ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΕΛΙ

ο διαιτητής έκανε onfield review και ακύρωσε το πέναλτι που αρχικά έδωσε

23:39 | 29.04.2026

θα δει ο ίδιος ο διαιτητής τη φάση, τον κάλεσε το VAR

23:39 | 29.04.2026

Υπάρχει φυσικά έλεγχο της φάσης

23:37 | 29.04.2026
78'
ΠΕΝΑΛΤΙ για την ΆΡΣΕΝΑΛ

Ο Χάντσκο φαίνεται να πατά τον Έζε

23:34 | 29.04.2026
23:32 | 29.04.2026
74'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Ατλέτικο

Ο Λούκμαν πήρε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, έπιασε το πλασέ, αλλά ο Ράγια μπλόκαρε

23:31 | 29.04.2026
23:27 | 29.04.2026
69'
Τρεις αλλαγές για την Άρσεναλ

Στο ματς πέρασαν οι Ζεσούς, τροσάρ και Σακά, έξω οι Τζιέκερες, Μαντουέκε και Μαρτινέλι

23:25 | 29.04.2026
23:23 | 29.04.2026
63'

Απευθείας εκτέλεση κόρνερ της Ατλέτικο, ο Ράγια έδιωξε σε κόρνερ

23:20 | 29.04.2026
63'
ΔΟΚΑΡΙ ο Γκριεζμάν για την Ατλέτικο
23:20 | 29.04.2026
23:15 | 29.04.2026
56'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο, 1-1 με τρομερή εκτέλεση πέναλτι του Άλβαρες
23:15 | 29.04.2026
55'
ΠΕΝΑΛΤΙ ΕΔΩΣΕ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ μέσω onfield review
23:15 | 29.04.2026

θα δει ο ίδιος ο διαιτητής τη φάση

23:13 | 29.04.2026

54' Φ'ωναξε για πέναλτι η Ατλέτικο, για χέρι στην περιοχή της Άρσενακ - Ο Μάκελι θα περιμένει το VAR

23:10 | 29.04.2026
53'
Διπλή μεγάλη ευκαιρία για την Ατλέτικο Μαδρίτης

Ο Ράγια απέκρουσε αρχικά το σουτ του Λούκμαν και στην εξέλιξη της φάσης ο Γκριεζμάν έκανε το σουτ από πλεονεκτική θέση αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κολλημένο χέρι του Γκάμπριελ και έφυγε κόρνερ

23:07 | 29.04.2026
49'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Άλβαρες, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της Άρσεναλ

23:05 | 29.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
23:04 | 29.04.2026
Αλλαγή για την Ατλέτικο

Ο Λε Νορμάν στη θέση του Σιμεόνε

22:55 | 29.04.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

22:55 | 29.04.2026
22:47 | 29.04.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
22:47 | 29.04.2026
2 τα λεπτά του έξτρα χρονου
22:45 | 29.04.2026
44'
ΓΚΟΛ για την Άρσεναλ, 0-1 με την εκτέλεση πέναλτι του Γιόκερες
22:43 | 29.04.2026
22:43 | 29.04.2026
42'
ΠΕΝΑΛΤΙ για την Άρσεναλ

Ο Γκιόκερες ανατρέπεται στην περιοχή!

22:34 | 29.04.2026
42'

Καλή αντεπίθεση της Ατλέτικο, κακή η τελική πάσα

22:31 | 29.04.2026
30'
Νέα καλή στιγμή της Άρσεναλ

Δυνατό σουτ εκτός περιοχής από τον Μαντουέκε, η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Μούσο

22:30 | 29.04.2026
29'

Ο Άλβαρες πρόλαβε τον Γκάμπριελ, έπιασε τη μακρινή κεφαλιά αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ

22:25 | 29.04.2026
28'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, τα τελευταία λεπτά. μαρκάρουν αποτελεσματικά οι δυο ομάδες στο χώρο του κέντρου

22:23 | 29.04.2026

Ο Γιόκερες δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, μάτωσε στο χείλος

22:21 | 29.04.2026
22:20 | 29.04.2026
22:16 | 29.04.2026
15'
Νέα μεγάλη στιγμή για την Άρσεναλ

... με το σουτ του Όντεργκαρντ μέα από τη μεγάλη περιοχή, να βρίσκει στα σώματα

22:13 | 29.04.2026
14'
Πρώτη μεγάλη φάση για την Ατλέτικο

Ο Χούλιαν Άλβαρες ελίχθηκε έξω από την μεγάλη περιοχή της Άρσεναλ, έιασε το γυριστό σουτ μέσα από το ημικύκλιο, αλλά ο πορτιέρε της Άρσεναλ έδιωξε σε κόρνερ

22:11 | 29.04.2026
22:06 | 29.04.2026
6'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Άρσεναλ
 

Ο Μαντουέκε έκανε όμορφη ενέργεια και σέντρα από δεξιά, ο Ινκαπιέ πλάσαρε στην κίνηση στο δεύτερο δοκάρι -και μέσα από τη μικρή περιοχή- αλλά αστόχησε

22:05 | 29.04.2026
22:04 | 29.04.2026

Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο είναι το τελευταίο παιχνίδι του Αντουάν Γκριεζμάν στο Μετροπολιτάνο σε επίπεδο Champions League, μιας που ο Γάλλος δεν θα συνεχίσει στην Ατλέτικο τη νέα σεζόν

22:03 | 29.04.2026

Η Ατλέτικο έχει μπει επιθετικά στο ματς και αναγκάζει την Άρσεναλ να αμυνθεί

21:58 | 29.04.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:58 | 29.04.2026
Η Ατλέτικο του Σιμεόνε έχει κερδίσει στις 11 από τις 15 τελευταίες περιπτώσεις διπλών ευρωπαϊκών αγώνων με συλλόγους της Premier League, συμπεριλαμβανομένων και των τριών ημιτελικών
21:56 | 29.04.2026
Η Άρσεναλ μετρά επτά διαδοχικές νίκες στο Champions League κόντρα σε ισπανικές ομάδες
21:55 | 29.04.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:52 | 29.04.2026

Κατάμεστο το "Μετροπολιτάνο", τρομερή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς των Μαδριλένων

21:51 | 29.04.2026

Η Άρσεναλ και η Ατλέτικο είναι οι δύο ομάδες που έχουν δώσει τα περισσότερα ματς στην ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League χωρίς να έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το τρόπαιο. 223 ματς οι Άγγλοι, 190 οι Ισπανοί

21:51 | 29.04.2026

Φέτος, η Άρσεναλ επικράτησε 4-0 στο "Έμιρεϊτς" για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League

21:47 | 29.04.2026

Η αποψινή είναι μόλις η τέταρτη συνάντηση των δύο ομάδων στις διοργανώσεις της UEFA. Δύο αγώνες είχαν δώσει Ατλέτικο και Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Europa League τη σεζόν 2017/18, όταν η ομάδα της Μαδρίτης προκρίθηκε μετά το 1-1 του Λονδίνου και το υπέρ της 1-0 στη Μαδρίτη

21:46 | 29.04.2026

Διαιτητής: Ντάνι Μακέλι

Βοηθοί: Χέσελ Στέιχστρα, Γιαν ντε Φρις

4ος: Σερντάρ Γκοζομπουγιούκ

VAR: Ντένις Χίχλερ, Πολ φαν Μπούκελ

21:45 | 29.04.2026

Άρσεναλ: Ραγιά, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Γουάιτ, Ινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμένδι, Έντεγκααρντ, Μαντουέκε, Μαρτινέλι, Γκιόκερες

Οι αναπληρωματικοί του Αρτέτα: Κέπα, Σέτφορντ, Μοσκέρα, σακά, Ζεσούς, Έζε, Νόργκααρντ, Τροσάρ, Καλαφιόρι, Λιούις Σκέλι, Σάλμον, Ντάουμαν

21:45 | 29.04.2026

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Ρουτζέρι, Χάντσκο, Πουμπίγ, Γιορέντε, Καρδόσο, Σιμεόνε, Κόκε, Λούκμαν, Γκριεζμάν, Άλβαρες

Οι αναπληρωματικοί του Σιμεόνε: Μούσο, Εσκιβέλ, Μεντόθα, Σέρλοθ, Μπαένα, Αλμάδα, Λενγκλέ, Μολίνα, Βάργκας, Λε Νορμάν, Μπονιάρ, Ντίαθ

21:44 | 29.04.2026
Οι ενδεκάδες του ημιτελικού
21:43 | 29.04.2026

Ο τελικός του Champions League θα γίνει στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη

21:42 | 29.04.2026

Θυμίζουμε ότι στον χθεσινό -πρώτο- ημιτελικό, η Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου έφτιαξαν μια... ποδοσφαιρική ραψωδία στη Γαλλία, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 5-4

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Επικό ματς στα ημιτελικά του Champions League και προβάδισμα πρόκρισης στους Γάλλους
Από δυο φορές σκόραραν Κβαρατσκέλια και Λουίς Ντίας σε αυτόν τον ιστορικό ημιτελικό! 5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και 4 στο δεύτερο
21:42 | 29.04.2026

Ο συγκεκριμένος είναι ο πρώτος αγώνας της σειράς, αφού θα ακολουθήσει η ρεβάνς, στο Λονδίνο, την ερχόμενη Τρίτη (05.05.2025, 22:00)

21:42 | 29.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό του Champions League, Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ

21:42 | 29.04.2026
