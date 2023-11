Ο Μπεν ΜάκΛεμορ πρωταγωνίστησε στο Top 5 της τρίτης αγωνιστικής του Basketball Champions League. Ο Αμερικανός μπόμπερ της ΑΕΚ βρέθηκε στην κορυφή με το φοβερό κάρφωμα του στο παιχνίδι με την Σζτσέτσιν.

Πέρα από το κάρφωμα του Αμερικανού της ΑΕΚ, στο Top 5 και συγκεκριμένα στη θέση 3 βρέθηκε ο Νίκος Χουγκάζ του Περιστερίου με ένα coast-to-coast κάρφωμα κόντρα στη Ουνικάχα Μάλαγα.

Οι ελληνικές ομάδες είχαν την τιμητική τους αυτή την εβδομάδα, με την ΑΕΚ να συνδυάζει την ουσία με το θέαμα, αφού πανηγύρισε το διπλό, σε αντίθεση με το Περιστέρι που ηττήθηκε στην Ισπανία.

Απολαύστε τις καλύτερες φάσεις της εβδομάδας:

Nothing better than your #Lubelskie to go with your morning coffee!#BasketballCL #LubelskieTastelife #zDUMĄwspieramySport pic.twitter.com/muV2iYi17K