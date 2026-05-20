Γιαννακόπουλος από το T- Center: «Να έχεις φτιάξει αυτό το αριστούργημα και να δεις το Final Four από την τηλεόραση»

Το Final Four της Αθήνας ξεκινάει την Παρασκευή 22 Μαΐου και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο T- Center την Τετάρτη (20/05/26) και έκανε story μιλώντας για την απουσία του Παναθηναϊκού από τη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός είναι σε περίοδο μεγάλων εξελίξεων με τα σενάρια για αποχώρηση του Αταμάν να είναι έντονα και ο Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Final Four αναφέροντας ότι θα δει τη διοργάνωση από την τηλεόραση λόγω της απουσίας της ομάδας του.

«Να έχεις φτιάξει αυτό το αριστούργημα. Να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραιότερο Final Four στην ιστορία και να το δεις από την τηλεόραση, από τον καναπέ. Γ@μώ την ώρα και στη στιγμή. Δεν πειράζει».