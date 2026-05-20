Παναθηναϊκός: «Θρίλερ» με το μέλλον του Εργκίν Αταμάν, θα συναντηθεί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο την Πέμπτη

Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό είναι ραγδαίες, καθώς μία εβδομάδα μετά τον αποκλεισμό από το Final Four ο Εργκίν Αταμάν είναι κοντά στην αποχώρηση, με τη σημερινή (20/05) προπόνηση να ακυρώνεται.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού είχε ρεπό (19/05) μετά τη νίκη επί της Μυκόνου, όμως με βάση το ρεπορτάζ του Gazzeta ακυρώθηκε και η σημερινή προπόνηση με αποτέλεσμα τα σενάρια που θέλουν την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν να φουντώνουν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε ανάρτηση που έκανε λίγες μέρες νωρίτερα έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από την τελική τετράδα της Euroleague. Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού θα έχει συνάντηση την Πέμπτη 21 Μαΐου με τον Εργκίν Αταμάν για να αποφασιστεί αν θα συνεχίσει στον πάγκο των πρασίνων

Το ζήτημα είναι, όμως, αν οι πράσινοι θα έχουν στον πάγκο της ομάδας τον Τούρκο προπονητή, καθώς τα σενάρια αποχώρησης φουντώνουν, με τις πληροφορίες να μιλούν για διευθέτηση της αποζημίωσής του, καθώς ο Αταμάν έχει συμβόλαιο για μία ακόμα σεζόν.

Οι πράσινοι θα ριχτούν στη μάχη με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της GBL (28/05/26) και σε περίπτωση απομάκρυνσης του Εργκίν Αταμάν, σημαίνει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να «σοκάρει» τα αποδυτήρια, με σκοπό να κατακτήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα.