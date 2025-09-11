Αθλητικά

ΑΕΚ: Στο κόλπο για Αντονί Μαρσιάλ η Μοντερέι – Κοντά σε συμφωνία οι δύο ομάδες

Το ενδιαφέρον από Μεξικό για Μαρσιάλ καλά κραττεί
Μαρσιάλ
Ο Αντονί Μαρσιάλ πανηγυρίζει με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Αντονί Μαρσιάλ μοιάζει πιθανό να αποχωρήσει από την ΑΕΚ για λογαριασμό της Μοντερέι, από το Μεξικό.

Αρχικά, ο Σέζαρ Λουίς Μερλό είχε αναφερθεί σε ενδιαφέρον της Πούμας για τον Αντονί Μαρσιάλ, όμως φαίνεται, πως η ομάδα που είναι κοντα στη συμφωνία με τη διοίκηση της ΑΕΚ είναι η Μοντερέι, στην οποία αγωνίζεται και ο Σέρχιο Ράμος.

Μένει να φανεί, λοιπόν, αν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία που θα απελευθερώσει την «Ένωση» από ένα πολύ βαρύ συμβόλαιο, της τάξεως των 3.500.000 ευρώ. Να σημειωθεί, ότι το μεταγραφικό «παράθυρο» στο Μεξικό ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου, οπότε οι εξελίξεις θα πρέπει να είναι άμεσες, προκειμένου ο Γάλλος να μετακομίσει στην Κεντρική Αμερική. 

