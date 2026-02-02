ΑΕΚ: Συμπλήρωσε κάρτες ο Αρόλντ Μουκουντί

“Καταστροφικά” ήταν για την ΑΕΚ και τον Αρόλντ Μουκουντί τα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο ολοκληρώθηκε τελικά με το ισόπαλο 1-1 στην 19η αγωνιστική της Super League.

Ο Αρόλντ Μουκουντί αντίκρισε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και στη συνέχεια έκανε το πέναλτι που χάρισε στον Ολυμπιακό την ισοπαλία και στέρησε από την ΑΕΚ τη νίκη στο ντέρμπι.

Ο Αφρικανός αμυντικός συμπλήρωσε μάλιστα έτσι και κάρτες για τη σεζόν στη Super League, με αποτέλεσμα να καλείται να εκτίσει ποινή μία αγωνιστικές στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια με Πανσερραϊκό, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακό και Βόλο. Η Ένωση δε, έχει ήδη εκτός για τον ίδιο λόγο, τους Γιόβιτς – Ρέλβας με τους Σερραίους και τους Κοϊτά – Ρότα με τους Βοιωτούς.