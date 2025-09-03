ΑΕΚ: Τα νούμερα των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα

Η ΑΕΚ φαίνεται ότι ολοκλήρωσε τη μετεγγραφική της ενίσχυση με την απόκτηση του Λούκας Λεκαβίτσιους και οι παίκτες της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα επέλεξαν και τα νούμερα για τις φανέλες τους τη σεζόν 2025-26.

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους επέλεξε το νούμερο 9 για τη φανέλα του, ενώ ο εκ των αρχηγών της ομάδας, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, διατήρησε τη φανέλα με το νούμερο 19 και για τη νέα αγωνιστική περίοδο με την ΑΕΚ.

Το “4” πήρε ο Κατσίβελης και το “11” ο Αρσενόπουλος, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος πήρε το νούμερο “33” για την πρώτη του σεζόν με την ΑΕΚ στην Ελλάδα.

Η ομάδα του Ντάγκαν Σάκοτα βρίσκεται πλέον στις Άλπεις για την προετοιμασία της νέας σεζόν και εκεί θα δώσει και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια, πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.