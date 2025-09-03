Αθλητικά

ΑΕΚ: Τα νούμερα των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα

Οι επιλογές των παικτών της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-26
Ο Κουζμίνσακς με τη φανέλα της ΑΕΚ
Ο Κουζμίνσακς με τη φανέλα της ΑΕΚ / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ φαίνεται ότι ολοκλήρωσε τη μετεγγραφική της ενίσχυση με την απόκτηση του Λούκας Λεκαβίτσιους και οι παίκτες της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα επέλεξαν και τα νούμερα για τις φανέλες τους τη σεζόν 2025-26.

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους επέλεξε το νούμερο 9 για τη φανέλα του, ενώ ο εκ των αρχηγών της ομάδας, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, διατήρησε τη φανέλα με το νούμερο 19 και για τη νέα αγωνιστική περίοδο με την ΑΕΚ.

Το “4” πήρε ο Κατσίβελης και το “11” ο Αρσενόπουλος, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος πήρε το νούμερο “33” για την πρώτη του σεζόν με την ΑΕΚ στην Ελλάδα.

Η ομάδα του Ντάγκαν Σάκοτα βρίσκεται πλέον στις Άλπεις για την προετοιμασία της νέας σεζόν και εκεί θα δώσει και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια, πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo