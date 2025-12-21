ΑΕΚ: Τα τρία ακυρωμένα γκολ της Ένωσης κόντρα στον ΟΦΗ

Η ΑΕΚ πέτυχε το στόχο της και κλείνει το 2025 ως πρωτοπόρος της Super League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς νίκησε με ανατροπή τον ΟΦΗ (2-1) στην OPAP Arena, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν πρώτα δει τρία γκολ τους να ακυρώνονται και τον Λούκα Γιόβιτς να αστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι.

Στο 13’ ο Γιόβιτς βρήκε δίχτυα μετά από κόντρα του Λίλο με τον Μαρίν. Ο Φωτιάς έδειξε φάουλ και το VAR συμφώνησε με την απόφασή του κι έτσι το γκολ ακυρώθηκε και η ΑΕΚ δεν έφτασε στην ισοφάριση.

Στο 32’, μετά από «σκάψιμο» του Γκρούγιτς στην περιοχή, ο Γιόβιτς με κεφαλιά πάσα βρήκε τον Λιούμπιτσιτς κι εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Σέρβος επιθετικός όμως ήταν εκτεθειμένος και το γκολ ορθώς δεν μέτρησε.

Να αναφέρουμε ότι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+2’) ο Πένραϊς ανατράπηκε από τον Γκονζάλες και κέρδισε πέναλτι, όμως ο Γιόβιτς αστόχησε στην εκτέλεση κι έτσι οι Κρητικοί πήγαν με προβάδισμα στα αποδυτήρια (0-1).

Λίγο μετά την έναρξη της επανάληψης (48’) ο Γιόβιτς σκόραρε μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Σέρβου.

Ο Λούκα Γιόβιτς από μοιραίος έγινε… ωραίος στη συνέχεια, καθώς υπέγραψε την «κιτρινόμαυρη» ανατροπή στο 68′ βάζοντας το νικητήριο γκολ, αφού πρώτα ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς είχε ισοφαρίσει (54′) το γκολ του ΄Έντι Σαλσέδο από το 2ο λεπτό της αναμέτρησης.