ΑΕΚ: Τα βλέμματα στον Λούκα Γιόβιτς ενόψει της ρεβάνς με Άρη Λεμεσού

Μια ημέρα μετά το ρεπό που είχαν, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επέστρεψαν στα Σπάτα και μπήκαν σε… ρυθμούς Άρη Λεμεσού και της ρεβάνς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό του Conference League που θα γίνει την Πέμπτη στην OPAP Arena (14.08.2025, 21:00, Newsit.gr).

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς μετά το 2-2 της Κύπρου θα επιχειρήσει να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας κι έτσι να “σφραγίσει” την πρόκριση της στα playoffs του Conference League, εκεί -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα την περιμένει η Άντερλεχτ (νίκησε με 3-0 την Σέριφ, στις Βρυξέλλες).

Θυμίζουμε πως ο Σέρβος τεχνικός υπολογίζει για τη ρεβάνς και στον Λούκα Γιόβιτς που έχει έχει δηλωθεί κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα (πήρε την θέση του Μαρσιάλ). Ο Σέρβος φορ ακολούθησε από τη στιγμή που υπέγραψε στην ΑΕΚ ειδικό ατομικό πρόγραμμα και πλέον δουλεύει στα Σπάτα με το υπόλοιπο γκρουπ έτσι ώστε να φτάσει στα καλύτερα δυνατά επίπεδα ετοιμότητας.

Ο Λούκα Γιόβιτς ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και εκτιμάται πως θα είναι στην αποστολή για τη ρεβάνς του 2-2 (δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, εάν κριθεί αναγκαίο).

Από εκεί και πέρα, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές στο βασικό σχήμα, με τον Πένραϊς να είναι υποψήφιος για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Θυμίζουμε ότι στη ρεβάνς της OPAP Arena το πέταλο των οργανωμένων θα είναι άδειο, μετά την τιμωρία που επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την UEFA.