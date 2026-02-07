ΑΕΚ: Τάσεις φυγής από Κουζμίνσκας λόγω οφειλών σύμφωνα με τους Λιθουανούς

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας σκέφτεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, όπως υποστηρίζει δημοσίευμα του BasketNews.

Συγκεκριμένα ο Ντονάτας Ουρμπόνας υποστηρίζει ότι ο Κουζμίνσκας τσεκάρει την αγορά για να φύγει από την ΑΕΚ, έχοντας προταθεί σε ομάδες Euroleague και BCL.

Οι Λιθουανοί υποστηρίζουν ότι η Ένωση χρωστάει χρήματα στον πολύπειρο φόργουορντ, γεγονός που του επιτρέπει να αποχωρήσει χωρίς κόστος από την ομάδα.

Αυτή είναι η τρίτη χρονιά του 36χρονου άσου στην ΑΕΚ, με τον Κουζμίνσκας να μην έχει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα, λόγω τραυματισμών και ανταγωνισμού στη θέση.