Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Η φιέστα των «πράσινων» για την κατάκτηση της Novibet Volley League

Ημέρα απονομής για το “τριφύλλι” μέσα στο “Π. Γιαννακόπουλος” - Τα συγκλονιστικά λόγια του τιμ μάνατζερ της ομάδας βόλεϊ ανδρών, Ρούλη Αγραπιδάκη
Παναθηναϊκός: Η φιέστα των «πράσινων» για την κατάκτηση της Novibet Volley League
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε του ΠΑΟΚ και με 3-1 νίκες κατέκτησε τον τίτλο στη Novibet Volley League, παραμένοντας στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ ανδρών για δεύτερη σερί σεζόν και πανηγυρίζοντας την 22η Novibet Volley League.

Λίγες ημέρες μετά, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο κλειστό “Δημήτρης Γιαννακόπουλος”, για την στέψη του και τους απαραίτητους πανηγυρισμούς.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου κατέκτησε το 4ο double της ιστορίας της και πρώτο μετά το 1985 με την απονομή να γίνεται στη συμβολική ώρα «19:08» η οποία πρεσβεύει τη χρονιά της ίδρυσης του συλλόγου!

Ο Ρούλης Αγραπιδάκης, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού και επί δεκαετίες δίπλα σε όλα τα τμήματα του συλλόγου, αποθεώθηκε στο “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

Εμφανώς συγκινημένος -και πριν σηκώσει και αυτός το τρόπαιο του πρωταθλητή- ο Ρούλης Αγραπιδάκης θυμήθηκε στιγμές από τη διαδρομή του στο «τριφύλλι», η οποία ξεπερνά πλέον τον μισό αιώνα, στέλνοντας το μήνυμα: “Στις χαρές και στις λύπες”.

Παράλληλα, διεξήχθη και η απονομή των πρωταθλημάτων στο ράγκμπι ανδρών, στο μπάσκετ με αμαξίδιο, αλλά και στο πινγκ πονγκ ανδρών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
127
111
104
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo