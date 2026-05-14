Παναθηναϊκός: Η φιέστα των «πράσινων» για την κατάκτηση της Novibet Volley League

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε του ΠΑΟΚ και με 3-1 νίκες κατέκτησε τον τίτλο στη Novibet Volley League, παραμένοντας στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ ανδρών για δεύτερη σερί σεζόν και πανηγυρίζοντας την 22η Novibet Volley League.

Λίγες ημέρες μετά, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο κλειστό “Δημήτρης Γιαννακόπουλος”, για την στέψη του και τους απαραίτητους πανηγυρισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου κατέκτησε το 4ο double της ιστορίας της και πρώτο μετά το 1985 με την απονομή να γίνεται στη συμβολική ώρα «19:08» η οποία πρεσβεύει τη χρονιά της ίδρυσης του συλλόγου!

Ο Ρούλης Αγραπιδάκης, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού και επί δεκαετίες δίπλα σε όλα τα τμήματα του συλλόγου, αποθεώθηκε στο “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

Εμφανώς συγκινημένος -και πριν σηκώσει και αυτός το τρόπαιο του πρωταθλητή- ο Ρούλης Αγραπιδάκης θυμήθηκε στιγμές από τη διαδρομή του στο «τριφύλλι», η οποία ξεπερνά πλέον τον μισό αιώνα, στέλνοντας το μήνυμα: “Στις χαρές και στις λύπες”.

Παράλληλα, διεξήχθη και η απονομή των πρωταθλημάτων στο ράγκμπι ανδρών, στο μπάσκετ με αμαξίδιο, αλλά και στο πινγκ πονγκ ανδρών.