ΑΕΚ: Τη Δευτέρα ανακοινώνεται ο Σαχαμπό από την Ένωση

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο 20χρονος μέσος από τη Ρουάντα
Ο Σαχαμπό
Ο Σαχαμπό στο αεροδρόμιο για την ΑΕΚ/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Χακίμ Σαχαμπό είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, αφού πέρασε και τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Ο 20χρονος μέσος από τη Ρουάντα έφτασε στην Αθήνα τα μεσάνυχτα της Παρασκευής για λογαριασμό της ΑΕΚ και έχει ήδη περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το μόνο που μένει είναι να ανακοινωθεί. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα (02/02).

Το κόστος της μεταγραφής του από τη Σταντάρ Λιέγης ξεπέρασε τα 2.000.000 ευρώ με τους Βέλγους να έχουν και 10% ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Σαχαμπό έχει 9 συμμετοχές με την Εθνική της Ρουάντα.

