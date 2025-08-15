Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΑΕΚ: Το ποσό που έλαβε για τον Σιμάνσκι από τη Λέγκια

Σημαντικό έσοδο για την ΑΕΚ από έναν παίκτη που δεν υπολογιζόταν από τον Νίκολιτς
Ο Νταμιάν Σιμάνσκι
Ο Νταμιάν Σιμάνσκι (ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μετά από 5,5 χρόνια στην ΑΕΚ, ο Νταμιάν Σιμάνσκι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λέγκια Βαρσοβίας, με την Ένωση να “πουλάει” τον Πολωνό ποδοσφαιριστή στην ομάδα της πατρίδας του.

Η ΑΕΚ συμφώνησε με τη Λέγκια Βαρσοβίας για τη μετεγγραφή του Νταμιάν Σιμάνσκι, έναντι ενός ποσού της τάξης του 1.200.000 ευρώ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ισπανικού Mercatosphera.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολόγιζε τον Πολωνό μέσο για τη νέα σεζόν στην Ένωση κι έτσι αυτός αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, σε ηλικία 30 ετών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo