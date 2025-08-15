ΑΕΚ: Το ποσό που έλαβε για τον Σιμάνσκι από τη Λέγκια

Μετά από 5,5 χρόνια στην ΑΕΚ, ο Νταμιάν Σιμάνσκι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λέγκια Βαρσοβίας, με την Ένωση να “πουλάει” τον Πολωνό ποδοσφαιριστή στην ομάδα της πατρίδας του.

Η ΑΕΚ συμφώνησε με τη Λέγκια Βαρσοβίας για τη μετεγγραφή του Νταμιάν Σιμάνσκι, έναντι ενός ποσού της τάξης του 1.200.000 ευρώ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ισπανικού Mercatosphera.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολόγιζε τον Πολωνό μέσο για τη νέα σεζόν στην Ένωση κι έτσι αυτός αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, σε ηλικία 30 ετών.